Misafirliğe gitti, bacağından vuruldu

Olay, 23.15 sıralarında Merkez Karatay İlçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman K. (17) sokak üzerindeki bir yakın akrabasına ziyarete gitti. Akşam saatlerinde evde canı sıkılan Ali Osman K. sokağa gezmek için dışarı çıktı. Genç sokak üzerinde Mustafa Celalettin Ç. (15) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Celalettin Ç. evine giderek babasına ait av tüfeğini aldı ve Ali Osman K.’ya ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Osman K.nın akrabaları polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ambulansla genci Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bacaklarından yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisi görünce teslim oldu

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Bu sırada şüpheli Mustafa Celalettin Ç. evinden çıkarak polis ekiplerine teslim oldu. Ekipler, Mustafa Celalettin Ç.’yi suç aleti av tüfeği ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin