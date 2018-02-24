MİSİAD Yüksek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) 4'üncü yılını geride bırakırken Yüksek İstişare Toplantısı düzenledi. Anadolu Hotels Downtown Ankara'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel, Türkiye'nin 65 ilinde ve dünyanın 30 ülkesinde teşkilatlanmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MİSİAD'ın; bağımsız, bağlantısız, hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmadan, iman dolu gönüllerin, vatan sevgisi, Türk milletine hizmet arzusu, temelinde buluştuğu din, dil, ırk, mezhep gözetmeden mazlum halkların yanında, zalime karşı dik duruşun adı olduğunu ifade etti.

Genç MİSİAD üyelerinin birlik ve dayanışmasını arttırırken, gençlerin genç iş adamları olarak yol almalarını desteklemekten duydukları gururu da dile getiren Öncel, "Diğer yandan Anadolu’nun çilekeş, fedakar ve çalışkan kadınının da artık iş hayatında hak ettiği yeri ve değeri bulması adına kadınlarımızı ekonomik ve sosyal hayatlarında destekleyen kadın girişimciler teşkilatımızı yürekten kutluyorum. Her geçen gün daha büyüyen, gelişen ve derinleşen bu oluşumlarımızın ortak noktası ortak kültürümüz ve yemin hükmündeki ahilik ilkelerimiz, vatan sevgimiz, Türk milletine olan aşkımız ve müşterek duyarlılıklarımızdır. Herkes bilsin ki, Ahi Evran Hazretleri'nin ruhaniyetini incitmeyeceğiz, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sapmayacağız, bu ülkenin bir tek taşını da, bir tek vatandaşını da başımızdan üstün bileceğiz. Herkes bilsin ki, devletimizin yanında durmaya, Türk milletine hizmet etmeye, milli genç nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Kadınlarımızı başımızın üzerinde tutacağız, ekonomik sosyal hayatlarında Atatürk'ün verdiği tüm haklarının korunması yolunda sonuna kadar destekçileri olacağız" şeklinde konuştu.

"Kendi uçağımızı, arabamızı, tankımızı, topumuzu kendimiz yapacağız"

MİSİAD'ın tarihi bir dönemeçte kurularak insiyatif aldığını belirten Öncel, "Yepyeni dengelerin oluştuğu, uluslararası siyasi ve ekonomik dengelerin sil baştan kurulduğu, teknolojinin bütün dünyada sosyolojik yapıları temelden kurguladığı, 'bahar' adlarıyla özellikle İslam coğrafyasına kaos, karmaşa ve çatışmaların taşındığı, ülkelerin kana bulandığı, bu süreçte kahraman vatan evlatları El-Bab’ta, Azez’de, Afrin’de ve Kandil’de küresel terör örgütlerine karşı vatan savunması veriyor. Kahraman mehmetçiğimiz, müttefik sandıklarımızın aksine gittikleri yerlere kan ve gözyaşı değil mazlum halklara huzur götürüyor. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa, ailelerine ve Türk milletine sabırlar diliyorum. Son birkaç senedir ülkemiz ve çoğrafyamızda yaşananlar hepimizin malumu. Yüzyılın alçaklığı hain darbe girişimi ile ihanetin hangi boyuta geldiğini maalesef çok ağır bedeller ödeyerek öğrendik. Onun içindir ki milli hassasiyetlerimize, milli duruşlara dört elle sarılacağız, kendi yaralarımızı kendimiz saracağız. Kendi uçağımızı, arabamızı, tankımızı, topumuzu kendimiz yapacağız. Yani sanayimiz milli olacak, ekonomimiz milli olacak mühendisimiz, tasarımımız milli olacak. İşte bütün bunlar MİSİAD'ımızın varlık sebebidir. İlk günden bu yana benimle yola çıkan bütün gönül dostlarıma emekleri, gayretleri fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. MİSİAD'ın birliğinin, Türk milletinin dirliğinin devamını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yüksek İstişare Toplantısı basına kapalı olarak devam etti. Toplantının ardından Dernek yönetimi ve temsilcileri gala yemeğinde tekrar bir araya geldi.

Düzenlenen programda MİSİAD Kurucu Üyesi Sultan Çetinkaya, MİSİAD Genel Sekreteri Huriye Özener, Genç MİSİAD'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Haktankaçmaz, MİSİAD Akademi Başkanı Ertaç Çelik, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Barış Aydın, Siyasetten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gün Emre İçer, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Vekili Baran Gürsoy’da söz alarak konuşmalarda bulunurken, toplantıya çok sayıda temsilci yer aldı

Akşam verilen gala yemeğine misafir olarak katılan Sedat Peker işadamlarına hitap etti.

MİSİAD Genel Başkanı Öncel ile ilgili konuşan Peker, şunları kaydetti:

“Bizim oralarda bir laf vardır. ‘El iyisi’ diye. Ben zannediyorum en iyisi diye nitelendirilen grubuna girmekteyim. En yakınlarımıza manen zulüm edip, uzağımızdaki insanlara iyi davrananlardanız. Allah başkanımızdan razı olsun. Çeyrek yüzyıldır benim kahrımı çekmektedir. El iyisi olduğumuz için kahrımız hep onun üstüne olmuştur. 9 yaşında bir oğlunun olduğunu belirten Peker, “çocuğum gerçekten çok yetenekli ve özellikleri olan bir çocuk. Fakat ben toplumda, benim çocuğumdan daha yetenekli ve daha iyi özelliklere sahip olan çok fazla o yaş grubunda çocuk görüyorum. Biz bizden önceki nesilden daha iyiydik. Bizden sonraki nesil bizden daha iyi çıktı. Daha sonraki nesilde onlardan iyi. Şuandaki 9 yaş grubu 35 yaşına gelene kadar, yüce Allah korusun biz bu ülkenin parçalanmasına veya felakete gitmesine engel olabilirsek, o çocuklar 35 yaşına geldiği zaman Amerika’nın çok övündüğü o silikon vadiler, bu ülkenin her yerine silikon vadileri kuracaklar. Allah-u Teala’nın adının ve adaletinin tüm dünyaya hakim kılınması davasını inşallah gerçekleştirecekler"

Şanlıurfa’daki bir anısından da bahseden Peker, orada bir vatandaşın ona, ‘Allah seni star etsin’ diye dua ettiğini hatırlatarak, “İş dünyasında siz hepinizin star olması için yüce Allah’a duacıyım" dedi.

MİSİAD Anıtkabir’i ziyaret etti

MİSİAD Yüksek İstişare Toplantısı kapsamında dün Ankara Anadolu Hotels Downtown’da toplanan üyeler, son olarak Başkan Feridun Öncel ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. MİSİAD heyeti Anıtkabir ziyaretinde Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu ardından saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra Anıtkabir özel defterin imzaladı. Öncel Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, kuruluşumuzun 4. yılı münasebeti ile Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak huzurunuzdayız. “İstiklalin tamamı ancak İstiklal-i Mali ile mümkündür” sözünüzü şiar alarak açmış olduğunuz yolda, göstermiş olduğunuz hedef doğru yürüyoruz. Kurmuş olduğunuz Cumhuriyet’in üzerinde yaşamış olduğumuz Cennet vatanın ve ilkelerinizin sonsuza kadar bekçisi olacağız. Bu anlamda MİSİAD olarak huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyor, ülkemizi daha ileriye taşımak için var güzümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Ruhunuz Şad olsun.”

Yağmur Yıldız - Cem Geçim - Mustafa Apaydın - Seyid Fatih Poyraz - İbrahim Berat Yılmaz