Mısır’ın güneyinde bulunan Sevhac kentinde 5 katlı bina büyük gürültüyle çöktü. Çökme anı amatör kamera tarafından an be an görüntülenirken bina, sakinleri tahliye edildikten yalnızca 5 dakika önce yerle bir oldu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Sevhac Valisi binanın yakınlarda gerçekleştirilen kazılar sonucu çöktüğünü ifade etti.

Ammar Hassan