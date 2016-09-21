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Mısır açıklarında mülteci botu battı: En az 43 ölü

Mısır açıklarında 600 mülteciyi taşıyan botun batması sonucu en az 43 kişi hayatını kaybetti.

Mısır açıklarında mülteci botu battı: En az 43 ölü

21 Eylül 2016 21:15

Mısır açıklarında, 600 mültecinin bulunduğu bot battı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 43 mülteci hayatını kaybetti. Yetkililer önce 20’si erkek, 10’u kadın ve biri çocuk olmak üzere 31, daha sonra da balıkçı tekneleri 12 cansız bedene ulaştı. Arama kurtarma ekipleri ise şuana kadar 154 mülteciyi kurtarmayı başarırken yaklaşık 200 mültecinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Yapılan incelemelere göre botun aşırı yolcu taşıması sonucu alabora olduğu kaydedilirken, botun yan yattığı ve mültecilerin denize düştüğü kaydedildi. Mısırlı, Sudanlı, Eritreli ve Somalili mültecileri taşıyan botun İtalya’ya gitmek üzere yola çıkmış olabileceği aktarıldı.

Mısır Başbakanı Şerif İsmail, arama çalışmaları için tüm kaynakların seferber edildiğini ve olayın sorumlularının adalete teslim edileceğini söyledi. 


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