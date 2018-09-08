Mısır Mahkemesi 75 muhalif için idam kararı aldı

Mısır’da 2013 yılında darbe yaparak yönetime el koyan Abdülfettah el Sisi’ye karşı sokak gösterilerine katılan 75 kişi daha idama mahkum edildi. Tutuklulardan biri olan Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii de müebbet hapis cezası aldı.

İçlerinde Mavi Marmara aktivisti de var

Müslüman Kardeşler'in önemli isimlerinden eski milletvekili Muhammed Bilteci de hakkında idam kararı verilenler arasında. Bilteci Gazze’ye insani yardım taşırken İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Mavi Marmara yardım gemisinde bulunuyordu.

Protestolarda 3 bin kişi ölmüştü

2013 yılında Kahire Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda toplanan göstericiler Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi deviren askeri cuntaya karşı protestolar düzenlemiş, ülke çapındaki protestolarda 3 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Gösterilerden sonra yetkililer Müslüman Kardeşler'e karşı operasyon düzenlemiş parti üyelerinin çoğu tutuklanmış ve yüzlercesi idam cezasına çarptırılmıştı.

Muhammed Rabah

