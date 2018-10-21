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Mısır OHAL'i 3 ay daha uzatacak

Mısır OHAL'i 3 ay daha uzatacak
Mısır OHAL'i 3 ay daha uzatacak

Mısır Meclisinde yapılan oylamada OHAL’in 3 ay daha uzatılması için karar verildi.

Mısır'da Nisan 2017'de iki kiliseye bombalı saldırı düzenlenmesinin ardından ülkede Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti. Mısır Meclisi bugün yapılan oylamada OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına karar verdi. Oylamadan önce basılan son sayısında Mısır Resmi Gazetesinde yazan açıklamada, “OHAL, Güvenlik güçlerinin ülkenin tüm bölgelerinde terörizmin tehlikeleri ve finansmanıyla mücadele ederek güvenliği sağlaması için gerekli tedbirleri almasını sağlıyor” dendi. Mısır Başbakanı Mustafa Madbuli oylamadan sonra yaptığı konuşmada milletvekillerine hitaben, ulusal güvenlikle kamu özgürlüğü arasında denge olması gerektiğini söyledi.  

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