Diğer
Kategoriler

Mısır paketleme makinesine kollarını kaptıran kadın öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, mısır paketleme makinesine mısır attığı sırada iki kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti.

Mısır paketleme makinesine kollarını kaptıran kadın öldü

20 Kasım 2017 10:36

Çameli'nin Emecik Mahallesi'nde, ailesi ile birlikte mısır tarlasında çalışan Hacer Yaygın (27), mısır paketleme makinesine mısır saplarını attığı sırada, kollarını makineye kaptırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaygın’ı, kopan kollarıyla birlikte Çameli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kolları koparak ağır yaralanan 27 yaşındaki kadın, ilk müdahalenin ardından kollarıyla birlikte Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Bir aydır tedavisi devam eden Hacer Yaygın'ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi. 17 Kasım'da ameliyat olan Hacer Yaygın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç