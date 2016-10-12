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Mısır tarlasında bulunan lüks otomobil çalıntı çıktı

Tokat’ta mısır tarlasında vatandaşlar tarafından bulunan şüpheli otomobil çalıntı çıktı. Aracın İstanbul'da bir doktora ait olduğu tespit edildi.


12 Ekim 2016 17:37

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesi yakınlarındaki tali yol kenarında mısır tarlasında uzun süredir park halinde bulunan lüks otomobil jandarmayı harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, 34 YH 0878 plakalı otomobilde bomba olma ihtimaline karşı kapsamlı arama yaptı. Aracın içerisinde yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmazken, aracın yapılan soruşturmanda çalıntı olduğu ortaya çıktı. İstanbul’da bir doktora ait olduğu tespit edilen otomobilin plakasının da çalıntı olduğu kaydedildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil, çekici ile parka götürüldü. 

Adem Canikli adlı vatandaş, şahısların gece tarlaya gelerek kalmış olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Sabah araziye giderken gördükleri araçtan şüphelenerek jandarmaya haber verdiklerini ifade eden Canikli, ekiplerin her ihtimale karşı araçta kapsamlı bir arama yaptıklarını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: mısır tarlası


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