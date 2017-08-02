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Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Giresun’un Görele ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda mısır tarlasında 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

02 Ağustos 2017 20:47

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Görele ilçesinde K.T. ve H.T. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda K.T ve H.T’ye ait mısır tarlası içerisine gizlenmiş olarak ekilmiş olan 500 kök Hint keneviri bulundu. Kenevirler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sökülerek imha edilmek üzere götürüldü. Ayrıca şahıslara ait ev içerisinde ise 1 adet siyah renkli plastik dipçik, plastik kundaklı üzerinde 12 kalibrelik yarı otomatik av tüfeği, tüfeğe ait 6 adet fişek, 1 adet 40-50 cm uzunluğunda kama, 2 adet kuru sıkı tabanca,2 adet şarjör ve 3 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

Tarla sahibi K.T ve H.T. isimli şahıslar hakkında “Yasadışı kenevir ekimi ” suçundan işlem yapıldığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise daha huzurlu, daha güvenli ve yaşanılabilir bir Giresun için suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceği açıklandı. 

Etiketler: hint keneviri, mısır tarlası


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