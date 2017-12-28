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Mısır’da askeri araca saldırı: 5 ölü

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde, orduya ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 asker hayatını kaybetti.

Mısırda askeri araca saldırı: 5 ölü

28 Aralık 2017 23:13

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde askeri araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Mısır güvenlik güçleri tarafından Kuzey Sina’da düzenlenen ayrı bir operasyonda 3 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Mısır güvenlik güçleri, Sina yarımadasının kuzeyinde son yıllarda terör örgütü DEAŞ militanlarına yönelik operasyonlar düzenliyor. Bölgede gerçekleştirilen DEAŞ saldırılarında son 3 yıl içinde yüzlerce polis ve asker hayatını kaybetti. 

Ammar Hasan
 

 

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