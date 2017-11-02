Mısır'da Büyük Giza Piramidi'nde gizli bölme keşfedildi

Kozmik ışınlara dayalı bir görüntüleme yöntemi kullanan bilim adamları, Mısır'ın Kahire şehrinde Büyük Giza Piramidi'nin içinde bir bölme keşfetti. MÖ 2551-2560 yıllarında inşa edildiği tahmin edilen pramidin içindeki "boşluk" olarak adlandırılan şeyin yapılma amacı henüz bilinmiyor. Bilim adamları piramidin içine girmek için toprağı ışık hızında yakın bir hızla bombardıman yaparak ve katı nesneler içine derinlemesine nüfuz ederek parçacıkları inceleyen muon tomografi adlı bir görüntüleme tekniği kullandı. Araştırmacılar, keşfedilen iç bölmenin 19. yüzyıldan beri Büyük Piramit'te bulunan ilk önemli iç yapıyı oluşturduğunu söyledi.

Paris'te bulunan HIP Enstitüsü başkanı ve kurucularından biri olan Mehdi Tayoubi, meslektaşları ile birlikte yapıya herhangi bir zarar vermeden incelemek istediklerini, bunun için de müonları kullandıklarını söyledi. Tayoubi, "Emin olduğumuz tek şey büyük bir bölmenin orada olması, etkileyici olması ve hiçbir teoriyle açıklanamaması" dedi.

Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Keops Piramidi, 140 metre yüksekliğinde ve Giza Piramitleri'nin en büyüğü.