Diğer
Kategoriler

Mısır’da gerginlik büyüyor

Mısır’da seçimle gelen ilk sivil devlet başkanı Muhammed Mursi’nin General Sisi tarafından yapılan darbeyle devrilmesinin ardından ülkede gerginlik sürüyor.

Mısırda gerginlik büyüyor

26 Ocak 2017 13:17

Tahrir Meydanı, yoğun güvenlik tedbirleri altında halkın girişine kapatıldı. Güvenlik tedbiri olarak Tahrir meydanına giden Sedat Metrosu seferleri iptal edildi. Kahire Abdülhalik Servet sokağında gazeteciler sendikasının etrafı 10 adet polis aracı ve zırhlı araçlarla çevrildi. Hâkimler Kulübünün bulunduğu bölgede sivil savunma arabaları yer aldı.

Sisi’nin Devlet Başkanı olmasının ardından barışçıl gösterilerde bulunan gençlerin etrafını çeviren askeri ve polis güçleri her yerde görünmeye başladı. Birçok insan hakları kuruluşu Mısır’daki darbe yönetimi tarafından 2013 ile 2017 arasında yaklaşık 60 bin kişinin hapse atıldığını rapor etti.

Mahalli ve milletler arası insan hakları teşkilatları her gün en az 3 ile 4 kaybolma olayını rapor etti. İhvanı Müslim tarafından organize edilen Nahda ve ve Rabia meydanlarında oturma eylemlerine müdahale eden güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2013’te toplum katliam yaptı. Yerel insan hakları teşkilatları, 2016 yılında 326 öldürme vakası rapor etti. 2016 Ağustos’unda Mısır Haklar ve Hürriyetler Koordinasyonu 1344 işkence vakasını kayıtlara geçti.

Mısır son aylarda kötüleşen ekonomik ve sosyal şartlar nedeniyle zor günler yaşıyor. IMF tarafından onaylanan reform programını uygulamaya çalışan hükümet, büyük bütçe açığını ve aşırı resmi harcamayı, devlet desteklerini ve para dalgalanmalarını kontrol altına almayı hedefliyor.

(Abdullah Hisami / İHA)

Etiketler: Kahire Abdülhalik Servet sokağı, mısır, Tahrir Meydanı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!