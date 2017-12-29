Mısır’da kiliseye silahlı saldırı düzenlendi | Mısır'da kilise saldırısı

Kahire’nin güneyindeki bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kiliseye girmeye çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada saldırganın kilisenin girişinde silahıyla rastgele ateş açtığı, 5 güvenlik görevlisinin yaralanmasına yol açtığı ifade edildi. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü DEAŞ tarafından Mısır’daki Kıpti kiliselerine yönelik düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır’daki Kıptiler yani Hristiyan Araplar, 93 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.