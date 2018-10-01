Mısır'dan öğrenci olmak için geldi, damat oldu

24 yaşında olan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği okuyan Mümin Eşref, geçen yaz iş görüşmesi için gittiği İstanbul'da Esra Üney ile tanıştı. Tanıştıktan kısa süre sonra evlilik kararı alan çift, önceki gün Eskişehir'de gerçekleştirilen nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi.

"UÇAKTAYKEN ‘BURADA NE İŞİM VAR? NEDEN GELİYORUM?' DİYE KENDİME SORUYORDUM"

Esra Üney ile evliliğe kadar uzanan tanışma sürecini anlatan Eşref, “Mısırlıyım. İlk başta okumaya geldim. Ankara'da, ODTÜ'de Endüstri Mühendisliği okuyorum. Yazın İstanbul'a iş için gittim. Orada tanıştık. Sonra ailem istemeye geldi. Nişanlandık. Şimdi evleniyoruz, çok şükür. Tabii bunun içinde bir sürü hikayeler var. Zor zamanlar var. Ama çok şükür sonunda evlenebildik. Herkes evlensin. Ben aslında uçaktayken ‘Burada ne işim var, neden geliyorum?' diye kendime soruyordum. Ama galiba şimdi gerçekten öğrendim neden geldiğimi. Ben eşimi Mısır'da gezdirmeyi çok istiyorum. Allah nasip ederse, inşallah gezeriz orada” şeklinde konuştu.

"ŞİMDİLİK ANKARA'DA YAŞAYACAĞIZ"

Ailesinin Eskişehir'de yaşadığını, bu sebeple de nikahın burada gerçekleştirildiğini aktaran Esra Üney ise şunları kaydetti:

“Farklı şehirlerde gelişti her şey. İstanbul'da tanıştık. Daha sonrasında ben İstanbul'daki işimi bırakıp Ankara'ya geçtim. Bu şekilde hem ailemle yakınlaştım hem de Mümin'le evlendik. Bu şekilde ilerledi. Mümin'in Türkçesi iyi diğer arkadaşlarına kıyasla. Türkiye'ye adaptasyonu iyi. Bu ikimiz için de olumlu bir şey. Şimdilik Ankara'da yaşayacağız. Uzun süre de Ankara'da devam edecek gibi gözüküyor.”