Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kınalıtepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail koç, 40 dönüm arazisine yaklaşık 120 kilogram mısır tohumu ekti. Yaklaşık 3 ay boyunca sulayan ve mısırlarını büyüten Koç, bir sabah baktığında ise tarlasının tamamının talan olduğunu gördü. Büyük bir şok yaşayan Koç, tarlasında sağlıklı mısırların yerine sapları düşmüş, eğilmiş ve kurumuş bir mısır tarlası gördü.

Uzun süre şoku atlatamayan çiftçi, tarlayı incelemek ve hasarın nedenini belirlenebilmesi için yetkililere müracaat ederek, ziraat mühendislerini tarlayı götürdü. Yapılan ilk incelemede, yaşanan olayın tarlada çıkan rüzgar yada hortumdan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Açıklamaya ikna olmayan çiftçi, 'Tarlamdan hortum geçmiş olsa arazimin hemen yan tarafındaki,arazilere zarar vermemiş. Yandaki tarlalarda da en az birer ikişer sırasında olsa hasar görmeliydi' diyerek tekrar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne müracaat etti. Kurum mühendisleri anlam veremediği olayla ilgili yaptıkları geniş çaplı soruşturmada bir başka ihtimali daha ulaştı. Çiftçinin progen frida isimli mısır tohumu kullandığını belirleyen mühendisler, tarladaki tahribatın bu tohumdan kaynaklanmış olabileceği yönünde rapor tuttu. Mühendisler, kullanılan progen frida tohumunun bitki boyu uzun, kök ve gövde yapısı güçlü olması nedeniyle boyun eğmesi ve yatmasına yaygın olduğunu söyleyerek, bölgede ekilmesinin riskli olacağını ifade etti.

Tarladan biçer döver geçmiş gibi

Henüz kesin nedeni belirlenemeyen olayla ilgili daha kapsamlı bir araştırma yapılmasını isteyen çiftçi İsmail Koç ise, "40 dönüm araziye yaklaşık 120 kilo mısır ekmiştim. Yaklaşık 35 ton hasat bekliyordum. Her gün gidip, suluyor ve tarlayla ilgileniyordum. Bir gün öncesinde bir şey yoktu. Sonraki sabah tarlaya gittiğimde şok oldum. İçerisinden biçer döver geçmiş gibi. Mısır sapları yere düşmüş, mısır kurumuş, aşağıya eğilmiş" dedi.

Enver Zencirci