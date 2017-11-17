Misvak diş bakımı için yetersiz

Günümüzde ağız ve diş sağlığının önemi çok büyük. Yediğimiz gıdaların tadını alabilmek için de, dişlerimizin sağlıklı olması gerekir. “Ağız ve diş sağlığı, yediğimiz gıdalardan da tat almamızın en önemli ön şartı” diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç, eksik dişli, ağzında çürükler olan, dişleri sallanan bir kimsenin yediği yemekten zevk almasının söz konusu olamayacağını söylüyor. Yemeğin eziyete dönüşmemesi ve yediklerimizden tat almak için ağız ve diş sağlığının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Meriç, bunun için de ağız ve diş bakımının doğru malzemelerle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Misvak diş bakımını yeterince karşılamaz

Prof. Dr. Meriç, günümüzde en sık karşılaştığı sorulardan birinin misvakın diş ve ağız sağlığındaki yeri ve önemi olduğunu belirtti. “Bundan aşağı yukarı 1400 - 1425 sene evvel Peygamberimiz Hz. Muhammed’in kullanılmasını buyurduğu misvak diş ve ağız sağlığı için inanılmaz harika bir temizleme aracı idi” diyen Prof. Dr. Meriç, diş temizliğinde kullanılan misvakın geçmiş dönemlerde fırça işlevini yerine getirdiğini, ancak günümüzde misvak kullanımının ağız ve diş bakımında yetersiz olduğunu söyledi. Bugün fırçalama teknolojisindeki çalışmaların inanılmaz boyutlara ulaştığına vurgu yapan Prof. Dr. Meriç, “Teknolojinin ve ağız diş sağlığı ürünlerinin bu kadar geliştiği ve seçme şansının bu kadar çok olduğu günümüzde misvak kullanılmasının istenilen ve beklenen ağız ve diş sağlığını karşılaması mümkün değildir” dedi.

"Fırçalama dışında diş ipi de şart"

“Yalnız fırça ile ağız ve diş bakımı tam olmaz” diyen Prof. Dr. Meriç, dişlerin birbirlerine bakan yüzlerini de temizlemek gerektiğini bunun için de fırçanın dışında ara yüzleri temizlemek için diş ipi kullanmak gerektiğinin altını çizdi: “Günümüzde pek çok firmaların AR-GE sonunda ortaya çıkardığı macunlar var. Fırçalama işlemini yaparken kullanılacak macunun da içindeki etkin maddeler, bu işlemin daha rahat ve kolay olmasını sağlar” şeklinde açıkladı

"Gece diş fırçalamıyorsanız, diğerlerinin anlamı yok"

“Gece yatmadan önce dişlerinizi fırçalamıyorsanız, diğer zamanlarda yapılan fırçalamanın size fazla bir faydası olmaz” diyen Prof. Dr. Meriç, diş bakımında her gece yatmadan önce mutlaka dişlerin hekimin anlatacağı şekilde kaidelere uygun olarak fırçalanması gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Meriç, diğer zamanlarda da yapılacak fırçalama işlemlerinin ise rahatlatıcı etkisinin yanı sıra faydalı olabileceğinin de altını çizdi.

