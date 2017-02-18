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MİT Müsteşarını ifadeye çağıran savcı sağlık kontrolünden geçirildi

FETÖ/PDY davası kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki savcı ve bir hakim İstanbul’da yakalandı. Yakalananlar arasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya’da bulunuyor.

MİT Müsteşarını ifadeye çağıran savcı sağlık kontrolünden geçirildi

18 Şubat 2017 07:20
İstanbul’da FETÖ operasyonu - Tıkla İzle

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik açılan soruşturmada haklarında yakalama kararı olan eski savcı Sadrettin Sarıkaya, eski savcı Adnan Çimen ve eski hakim Dursun Ali Gündoğdu yakalandı. Ekiplerin evlerde yaptıkları aramalarda farklı isimler üzerine düzenlenmiş kimlikler ve boş pasaportların bulunduğu öğrenildi.

Başakşehir’de düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edileceği belirtildi.

MİT Müsteşarını ifadeye çağıran savcı sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Başakşehir'de firari iki savcı ile bir hakim sağlık kontrolünden geçirildi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağıran Sadrettin Sarıkaya basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya’nın yakalanması için gece saatlerinde İstanbul Başakşehir’de iki adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı, KCK soruşturması adı altında ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya ile eski özel yetkili hakim Dursun Ali Gündoğdu aynı adreste yakalandı. İki ismin yakalandığı adrese yakın bir adreste düzenlenen operasyonda ise İstanbul’da KCK soruşturmalarını yürüten dönemin özel yetili savcısı Adan Çimen gözaltına alındı. Polis ekipleri firari hakim ve savcıları, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Buradaki kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen hakim ve savcıların haklarındaki yakalama kararı doğrultusunda sabahleyin Bakırköy Adliyesine çıkarılacakları öğrenildi.
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı KCK soruşturması adı altında ifadeye çağıran dönemin özel yetkili Savcısı Sadrettin Sarıkaya ile hakim Gündoğdu, sağlık kontrolünden geçirilişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.  

Etiketler: fetö, hakim, operasyon, Sadrettin Sarıkaya, savcı


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