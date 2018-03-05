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MİT Sanal Müze hizmete açıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 90. kuruluş yıl dönümüne özel oluşturulan ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve görselleri içeren MİT Sanal Müze hizmete açıldı.

MİT Sanal Müze hizmete açıldı

05 Mart 2018 16:00

MİT’in 90. kuruluş yıl dönümüne özel ilk olarak 90 nesnelik seçkiyle hayata geçirilen ve Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve görselleri içeren MİT Sanal Müze hizmete girdi. İstihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılabilmesi ve istihbarat üretim süreçlerinin çok yönlü, sistematik yapısına dikkat çekilebilmesi adına hayata geçirilen MİT Sanal Müze’de yer alan arşivin zamanla geniş bir kaynak haline dönüştürülmesi planlanıyor. 

MİT Sanal Müze’de, operasyonel faaliyetlerde kullanılan malzemeler, görüntüleme ve haberleşme cihazları, dinleme ve telsiz sistemleri, kurumsal malzemeler ile teşkilatın kuruluşundan sonraki sürece ait, bir kısmı Osmanlı Türkçesiyle yazılmış, dokümanlar yer alıyor. Teşkilatın köklü geçmişine işaret eden Sanal Müze Koleksiyonu’nda sergilenen nesnelerle, istihbaratın stratejik öneminin daha iyi anlaşılması amaçlanırken, arşivde yer alan 90 nesneyle ilgili hikayeler, söz konusu istihbari faaliyetin gizlilik derecesinin müsaade ettiği ölçüde sunulabiliyor. 

MİT Sanal Müze’ye, www.mit.gov.tr sitesi üzerinde yer alan “eMüze” bölümünden ulaşılırken, Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve görselleri yerinde görmek isteyen vatandaşlar da MİT Koleksiyonu Temas Sergisi’ni ziyaret edebilir. 2. TBMM Cumhuriyet Müzesi’nde bugün ziyarete açılan sergi 3 ay boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.  

İlker Turak
 

Etiketler: MİT, sanal müze

 

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