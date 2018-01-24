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MİT tırları davası ertelendi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan yargılandığı dava ertelendi.

MİT tırları davası ertelendi

24 Ocak 2018 11:52

MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin CHP’li Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturumda görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Enis Berberoğlu, Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu. Yaklaşık 20 dakika süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarına soruşturmanın genişletilmesi taleplerine ilişkin beyanlarını hazırlamak için süre vererek, duruşmayı 16 Şubat tarihine erteledi.
MİT tırlarının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davanın 14 Haziran 2017 tarihli duruşmasında, CHP’li vekil Enis Berberoğlu “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmıştı. Mahkeme, Berberoğlu ile aynı davanın diğer sanıkları Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan ayrı bir dava dosyası üzerinden yargılanmasının devam etmesine karar vermişti. 

Gamze Erdemir

Etiketler: mit tırları davası

 

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