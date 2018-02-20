MİT ve ÖSO tarafından aranan kadın terörist Türkiye'ye getirildi

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Çiçekdağı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan H.K., 2014 yılında eşi M.K., ve 3 çocuğu ile Hollanda'da terör örgütü DEAŞ ile tanıştı. Eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hollanda'dan uçakla Ankara'ya gelen H.K., buradan da kara yolu ile Suriye'ye gitti.

DEAŞ saflarına katılan M.K., ve eşi H.K., Suriye'ye DEAŞ saflarında savaşmaya başladı. Rakka'da örgüt adına eylemler yapan M.K. ve eşi H.K., Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

M.K. Suriye'de savaşırken yaşamını yitirirken, 3 çocuğu ile kalan H.K., 4 gün önce MİT ve ÖSO tarafından Afrin yakınlarında bir köyde yakalandı. Yakalanan H.K., sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

Enderhan Öz

