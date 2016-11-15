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MİT ve Özel Harekat binasını bombalayan pilotun eşi de gözaltında

İzmir'deki Katip Çelebi Üniversitesine düzenlenen FETÖ operasyonunda, 15 Temmuz gecesi Ankara'da MİT ve Özel Harekat Daire Başkanlığı binasına saldırı düzenlediği ileri sürülen pilot binbaşı Rafet Kalaycı'nın doktor eşi Ö.T. Kalaycı'nın da yakalandığı öğrenildi.

MİT ve Özel Harekat binasını bombalayan pilotun eşi de gözaltında

15 Kasım 2016 10:57

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Katip Çelebi Üniversitesinde FETÖ yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Hakkında yakalama kararı olan 44 akademisyen ve idari personelden 29 şüpheli operasyonda yakalandı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülürken örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında, 15 Temmuz gecesi Ankara'da MİT ve Özel Harekat Daire Başkanlığı binasını bombaladığı ileri sürülen pilot binbaşı Rafet Kalaycı'nın Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesinde doktor olan eşi Ö.T. Kalaycı'nın da bulunduğu öğrenildi.

Daha önce 29 kişi tutuklanmıştı
Geçtiğimiz 12 Ağustos'ta, Katip Çelebi Üniversitesinin Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında akademisyen ve çalışanlardan oluşan 40 şüpheliden 29'u tutuklanmış, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklananlar arasında, örgütün "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan, Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütçü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz da yer almıştı. 

Etiketler: , gözaltı, Pilot


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