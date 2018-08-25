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MİT ve polisten Edirne’de nefes kesen operasyon

Terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Yılmaz A., Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan terör örgütü PKK’nın sözde eş başkanlarından Yılmaz A. tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.

MİT ve polisten Edirnede nefes kesen operasyon

25 Ağustos 2018 21:41

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Yılmaz A., Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzereyken gözaltına aldı.

Demirtaş’ın yanına konuldu 

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen PKK’nın sözde Avrupalı eş başkanlarından Yılmaz A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Öte yandan aynı cezaevinde HDP eş başkanlarından Selahattin Demirtaş da tutuklu olarak bulunuyor.

Kardeşi de 'kırmızı' listede aranıyor 

Tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne konulan Yılmaz A.’nın kardeşinin de İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde 'kırmızı’ kategorideki 'Sertav' kod adlı hain terör örgütü üyesi PKK'lı Ramazan A. olduğu belirtildi.

Koray Ustabaşı
 

 

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