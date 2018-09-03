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MİT VE TEM’den PKK’ya bir ağır darbe daha

Edirne’de MİT ve TEM ekipleri, hain terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha vurdu. PKK'nın Fransa’nın Marsilya kentindeki sözde Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Cüneyt K., İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan’a çıkış yapmak üzereyken yakalandı.

MİT VE TEMden PKKya bir ağır darbe daha

03 Eylül 2018 10:28

MİT Edirne Bölge Başkanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin operasyonunda, PKK’nın sözde Avrupa yöneticilerinden Cüneyt K., İpsala Sınır Kapısı'nda Yunanistan'a çıkış yapmak istediği sırada gözaltına alındı. Cüneyt K.’nın Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

25 Ağustos Cumartesi günü yine aynı merkezin sözde sorumlularından Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapacağı sırada gözaltına alınarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanıp Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderilmişti.  

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: Edirne, MİT, TEM

 

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