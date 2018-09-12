İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MİT, Yusuf Nazik'i Suriye'de yakaladı

MİT, Yusuf Nazik'i Suriye'de yakaladı
MİT, Yusuf Nazik'i Suriye'de yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, uzun süren takibin ardından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

MİT, Yusuf Nazik'i Suriye'de yakaladı - Tıkla İzle

MİT, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, Suriye'nin Lazkiye kentinde tespit etti. Uzun süren bir çalışmayla takibe alınan terörist Yusuf Nazik, Lazkiye şehir merkezinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Nazik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de desteğiyle güvenli yollardan Türkiye'ye getirildi ve sorguya alındı. Terörist Nazik'in, rejim tarafından verilen kimlikle ve sağlanan imkanlarla, korumalı bir hayat sürdürdüğü, operasyonda yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı öğrenildi.

Reyhanlı saldırısını, Suriye istihbaratından aldığı talimatla gerçekleştirdiğini itiraf eden terörist Nazik, ön sorgusunda, "Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti ve Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım, beni Suriye'de yakalayıp getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum; yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar. Suriye devletine sesleniyorum; Türkiye devleti çok büyüktür ve bunun hesabını elbet sizden soracak" dedi. 

İlker Turak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.