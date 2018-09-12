MİT, Yusuf Nazik'i Suriye'de yakaladı

MİT, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i, Suriye'nin Lazkiye kentinde tespit etti. Uzun süren bir çalışmayla takibe alınan terörist Yusuf Nazik, Lazkiye şehir merkezinde düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Nazik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de desteğiyle güvenli yollardan Türkiye'ye getirildi ve sorguya alındı. Terörist Nazik'in, rejim tarafından verilen kimlikle ve sağlanan imkanlarla, korumalı bir hayat sürdürdüğü, operasyonda yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı öğrenildi.

Reyhanlı saldırısını, Suriye istihbaratından aldığı talimatla gerçekleştirdiğini itiraf eden terörist Nazik, ön sorgusunda, "Reyhanlı patlamasının eylemini ben ve arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti ve Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım, beni Suriye'de yakalayıp getirdiler. Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum; yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar. Suriye devletine sesleniyorum; Türkiye devleti çok büyüktür ve bunun hesabını elbet sizden soracak" dedi.

İlker Turak

