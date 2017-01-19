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Mithat Can Özer: Kulak kabartmayı dahi reddettiğim bir albüm!

Sezen Aksu'nun 6 yıl aradan sonra çıkardığı albüm için oğlu Mithat Can Özer'in yazdıkları önce şaşırttı sonra duygulandırdı.

Mithat Can Özer: Kulak kabartmayı dahi reddettiğim bir albüm!

19 Ocak 2017 10:28

Sezen Aksu, altı yılın ardından yeni albüm çıkardı. Sözü ve müziği kendisine ait şarkılardan oluşan Aksu'nun ‘Biraz Pop, Biraz Sezen' isimli albümü önceki gün dijital olarak satışa sunuldu.Sosyal medyada birçok ünlü sanatçı, Aksu’nun albüm kapağını paylaşarak ‘Minik Serçe’ye destek oldu. Ancak en anlamlı ve duygusal paylaşım oğlu Mithat Can Özer’den geldi.

Aksu’nun albümünü paylaşan Özer, şu notu düştü:

Bugün benim mutlu günüm. Neden biliyor musunuz? Elimde annemin albümü var, hiçbir şeyiyle ilgilenemediğim, parmağımın olmadığı, hatta yapılma aşamasında kulak kabartmayı dahi reddettiğim bir albüm. Kötü bir şey söyledim sanmayın, iyi bir şey bu, benim için. Çünkü 35 yıldır yanındaydım. Her notayı, her lafı en çiğ haliyle duydum ve tükettim. Albüm çıktığında çoktan bin kere dinlediğinizi bir düşünün… Bugün hayatımda ilk defa sizlerin yıllardır duyduğu olağanüstü hazzı yaşama fırsatım olacak. Her şey yepyeni. Çok mutluyum. Seni seviyorum anne. 

Etiketler: mithat can özer, sezen aksu, sezen aksu yeni albüm


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