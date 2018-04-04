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MİT’in sıra dışı sergisine yoğun ilgi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 90’ıncı kuruluş yıl dönümüne özel açılan "Temas" konulu sergi yoğun ilgi gördü.

MİTin sıra dışı sergisine yoğun ilgi

04 Nisan 2018 15:44

MİT’in 90’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan "Temas" sergisi Başkentlilerden büyük ilgi gördü. Ulus’taki İkinci Meclis Binası’nda bulunan Cumhuriyet Müzesi’ndeki sergide, Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve istihbari ekipmanlar yer aldı. Gerçek istihbarat operasyonlarında yıllarca kullanılan eski casusluk cihazları, ilk kez halka açık olarak sergilendi. Sergiyi gezen vatandaşların en çok dikkatini çeken ise ayakkabı içerisine yerleştirilmiş telsiz dinleme cihazı oldu.

Ziyaretçi akınına uğrayan MİT’in bu özel sergisiyle istihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılabilmesi, stratejik üretim süreçlerinin çok yönlü sistematik yapısına dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Milli mücadele döneminden bu yana Türk milletine farklı isimler altında fedakarca hizmet eden istihbarat örgütleri ve şehitler anısına hazırlanan sergiyle aynı zamanda istihbarat tarihinin ziyaretçilere sunulması hedefleniyor.

Yağmur Yıldız

 

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