AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nın ekim ayı ilçe danışma meclisi toplantısı Merinos AKKM’de yapıldı. Toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde dünyaya önemli mesajlar vereceğini belirterek, “Nasıl 15 Temmuz gecesi canımızla malımızla hain darbecilere karşı destan yazdıysak, nasıl demokrasi nöbetlerine katılan milyonlar olarak bütün dünyaya milletimizin gücünü gösterdiysek, 22 Ekim Cumartesi günü de reisimize yakışır bir karşılama yapacağız. O gün sadece yakın coğrafyamız değil, tüm dünya gereken mesajı Bursa’dan alacak, Türkiye’nin bileğinin bükülmediğini ve bükülemeyeceğini herkese göstereceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa’yı 3 defa ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Devletin başı olarak cumhurbaşkanımızın Bursa’ya gelecek olması, Bursa için bir şereftir. Üçüncü kez Bursa’ya gelecek olması Bursa’ya verdiği değerin ifadesidir” diye konuştu.

Metro ve otobüsle ulaşım ücretsiz olacak

Miting alanının Osmangazi’de ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda olmasının kendilerine ayrı bir güç ve heyecan kattığını belirten AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapacağı toplu açılış töreni münasebetiyle il genelinde otobüs ve metro seferlerinin 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını söyledi.