Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Mitinge metro ve otobüsle ulaşım ücretsiz olacak

Mitinge metro ve otobüsle ulaşım ücretsiz olacak

Miting alanının Osmangazi’de ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda olmasının kendilerine ayrı bir güç ve heyecan kattığını belirten AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapacağı toplu açılış töreni münasebetiyle il genelinde otobüs ve metro seferlerinin 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını söyledi.

Mitinge metro ve otobüsle ulaşım ücretsiz olacak

21 Ekim 2016 12:39

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nın ekim ayı ilçe danışma meclisi toplantısı Merinos AKKM’de yapıldı. Toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ’ın yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde dünyaya önemli mesajlar vereceğini belirterek, “Nasıl 15 Temmuz gecesi canımızla malımızla hain darbecilere karşı destan yazdıysak, nasıl demokrasi nöbetlerine katılan milyonlar olarak bütün dünyaya milletimizin gücünü gösterdiysek, 22 Ekim Cumartesi günü de reisimize yakışır bir karşılama yapacağız. O gün sadece yakın coğrafyamız değil, tüm dünya gereken mesajı Bursa’dan alacak, Türkiye’nin bileğinin bükülmediğini ve bükülemeyeceğini herkese göstereceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı sıfatıyla Bursa’yı 3 defa ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Devletin başı olarak cumhurbaşkanımızın Bursa’ya gelecek olması, Bursa için bir şereftir. Üçüncü kez Bursa’ya gelecek olması Bursa’ya verdiği değerin ifadesidir” diye konuştu.

Metro ve otobüsle ulaşım ücretsiz olacak

Miting alanının Osmangazi’de ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda olmasının kendilerine ayrı bir güç ve heyecan kattığını belirten AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Hasan Kılıç ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapacağı toplu açılış töreni münasebetiyle il genelinde otobüs ve metro seferlerinin 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. 

Etiketler: metro, miting, otobüs


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!