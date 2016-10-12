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'Mitolojinin Poetikası' Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Belediyesi, kültür ve sanat sezonunu Ahmet Güneştekin’in 'Mitolojinin Poetikası' sergisi ile açtı. Mitoloji ve kültür kavramları üzerine odaklan sergiye vatandaşların yanı sıra Dünya Yerel Yönetimler ve Şehirler E-devlet Organizasyonu üyesi belediye başkanları ve temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Mitolojinin Poetikası Beyoğlunda sanatseverlerle buluştu

12 Ekim 2016 08:44

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nda kültür ve sanat sezonunu Ahmet Güneştekin’in 'Mitolojinin Poetikası' isimli sergisi ile açtı. Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisinde gerçekleşen açılışa, dünyanın dört bir yanından WeGo (Dünya Yerel Yönetimler ve Şehirler E-devlet Organizasyonu) üyesi belediye başkanları ve temsilcileri de katılarak Beyoğlu’ndaki kültür ve sanat etkinliklerini destekledi. Öte yandan iş ve sanat dünyasından Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçeli eski futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan gibi isimler de geceye katılarak, sergiye ilgi gösterdi. Açılış sonrası Başkan Demircan, beraberindeki katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi.

"Ahmet Güneştekin, hayran olduğum sanatçılardan biri"
Mitolojinin Poetikası isimli serginin kültürel anlamda Beyoğlu’na değer katacağını düşündüğünü belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Ahmet Güneştekin 2016’nın güz sezonunda kültür ve sanat etkinliklerine start verdiğimiz değerli bir sanatçımız. Beyoğlulu, Şişhane’de mekanı var. Ben kendisini çok beğeniyorum hayran olduğum sanatçılardan biri. Hem geçmiştir hem gelecektir. Ele aldığı yorumlayış biçimi, ele alışı, mitolojisi Anadolu’yu anlatır. Ama bir sanatçı olarak işi yorumlaması, ele alış tarzı ve tabloya intikali tasarımcılara ve mimarlara ilham kaynağı olacak düzeydedir. Dolayısıyla hem sanatın ruha hitap eden tarafını güçlü yorumlar ve hem de endüstriyel tasarıma ilham verecek şekilde güçlü bir ressamdır. Beyoğlu’nda varlığından gurur duyuyorum. Böyle bir etkinlikle bizimle olmuş olmasından da mutluyum, kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sergide, Türkiye’de yaşayan insanların hikayelerine ait eserler seçildi"
Sanatçı Ahmet Güneştekin ise, "Beyoğlu benim için çok anlamlı. 1991 yılından beri buradayım ve bir Beyoğlu sanatçısıyım. Bu yılki sanat sezonunu 5 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye’de, burada yapmış olduk. Benim için New York’ta ya da Avrupa’nın bir şehrinde sergi açmak kadar büyük ve keyifli bir sergi oldu. Özellikle seçtiğimiz eserler tamamen buranın kültürel dokusuna uygun. Çünkü Beyoğlu bir anlamda aslında Türkiye’nin küçük bir özeti gibi. Anadolu’nun her tarafından gelen insanlar her inanışta, her dilde konuşan insanların toplandığı bir kültür coğrafyası. O açıdan da o seçilen eserler, renkler, hikayeler. Biraz bu, Türkiye’nin Anadolu, Mezopotamya ve Yunan kültürüne ait, yani Türkiye’de yaşayan insanların hikayelerine ait eserler seçildi" şeklinde konuştu.

Emrah Kuş 

 

Etiketler: Beyoğlu Belediyesi


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