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Mitrovic resmen Club Brugge’da

Beşiktaş Kulübü, Mitrovic’in Club Brugge’a kiralandığını duyurdu.

Mitrovic resmen Club Bruggeda

29 Ocak 2018 13:42

Konuyla ilgili Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada, “Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic’in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400 bin Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100 bin Avro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4 milyon 500 bin Avro garanti, 500 bin Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır” denildi.

 

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