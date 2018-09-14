MİT'ten büyük operasyon! Şehitlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist yakalandı

Operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Hatay Valisi Erdal Ata, MİT ve Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerin yakalanarak Hatay'a getirildiğini ifade etti.

Vali Erdal Ata, "3 Eylül 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin Raco beldesinde Jandarma İstihbarat ve terörle mücadele birimlerimiz tarafından Suriye uyruklu M.C. isimli şahsın PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir. Şahıs 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde ‘asayiş yapılanması' içinde görev aldığını Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmiş, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı köyü bölgesindeki operasyonda görevli Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, P. Uzm. Çvş. Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde üsteğmenimizin naaşının kaçırılması olayına karışan terör örgütün üyelerinin ismini vermiştir. Bu itiraf neticesinde gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda olaya karışan diğer 5 terörist ile birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 PKK/KCK-PYD/YPG örgütü mensubu Afrin Raco beldesinde yakalanmıştır" dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata, 9 teröristin sorgularının devam ettiğini belirterek, "Terör örgütü üyesi 9 terörist İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere Suriye Afrin'de görev yapan MİT ve Jandarma birimlerimizin yürüttüğü başarılı operasyon ile Hatay'a getirilmiş olup, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgularının bitimine müteakip adli makamlara teslim edilecektir" açıklamalarında bulundu.

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak - Gökhan Aklan

