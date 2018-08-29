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MİT’ten ihraç edilmişlerdi, Yunan sınırında yakalandılar

Edirne’de, Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan ve MİT’ten ihraç edildikleri öğrenilen 3 FETÖ şüphelisi, Ankara Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

MİTten ihraç edilmişlerdi, Yunan sınırında yakalandılar

29 Ağustos 2018 16:56

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arda Hudut Bölük Komutanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, 26 Ağustos Pazar günü saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Bosna köy mevkiinde 1. Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde yaya olarak 3 kişi gözaltına alındı.

3’Ü DE MİT’TEN İHRAÇ, FETÖ’DEN ARANMA KAYITLARI VAR 

Yakalanan şahıslardan, E.E.’nin (35) MİT personeliyken 669 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/7474 sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunduğu, Y.U.’nun (29) MİT personeliyken 676 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/7474 sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunduğu ve diğer şahıs Ö.F.Ç.’nin (31) de MİT personeliyken 679 Sayılı KHK ile kamudan ihraç edildiği, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/164 sayılı kararı ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunduğu bildirildi. 

Şüpheliler, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, Ankara’ya gönderildi. 

Koray Ustabaşı

 

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