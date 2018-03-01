Mixx Awards’ta Hopi’ye 4 ödül

Alışverişin app’i Hopi, sahip olduğu altyapısı ve kullanıcılarıyla buluşturduğu kampanyaları ile yerli ve yabancı yarışma platformlarından ödül almaya devam ediyor. Şirket açıklamasına göre Hopi bu kapsamda son kampanyalarından ‘HOPİ BP Markalı Pin Uygulaması’ ile Mixx Awards Türkiye’den 3 altın ve 1 gümüş ödülle döndü. Proje kapsamında kullanıcılar; Hopi üye markası BP akaryakıt istasyonlarının yakınından geçtikleri anda cep telefonlarına aldıkları lokasyon bazlı bildirimler aracılığıyla kampanyalardan haberdar oldu.

Hopi ve Zoom İletişim’in, BP ve Yandex iş birliğinde gerçekleştirdiği ‘HOPİ BP Markalı Pin Uygulaması’ projesi Mixx Awards Türkiye’de ’Mobil kampanyalar’, ’Dijitalden Mağazaya ve Mekan Temelli Reklam’ kategorilerinde altın, ’Ev Dışı Dijital’ kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.