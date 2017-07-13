Mizgin Ay 100 metre dünya şampiyonu oldu

Kenya’nın Nairobi kentinde yapılan Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda Mizgin Ay, yıldızlarda 11.62 koşarak yıldızlarda atletizm dünya şampiyonu oldu. Son iki yılda rekor üstüne rekor kıran Mizgin Ay, 100 metrede Dünya Yıldızlar şampiyonu olarak tarihe adını yazdırdı.

Yarı finalde 11.57 ile kendisine ait Türkiye yıldızlar rekorunu yenileyerek finale çıkan Mizgin, şampiyonluk mücadelesinde 11.62 yaparak adını zirveye yazdırdı. Ay, böylece şampiyona tarihinde Türkiye’ye Emel Dereli’den sonra ikinci altın madalyayı getirdi.

Bu yıl Bakü’deki İslami Dayanışma Oyunları’nda büyüklerde üçüncülük kazanan Mizgin Ay, geçen yıl 16 yaşında Avrupa Yıldızlar’da final yarışma başarısı göstermişti.

