Mizgin Ay: "Birincilik hiçbir zaman unutamayacağım bir anı oldu"

60 metre, 100, 200, ve 400 metre Türkiye rekortmeni 17 yaşındaki Mizgin Ay, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2017'nin 12-16 Temmuz tarihlerinde Kenya'nın başkent Nairobi'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonsında kızlar 100 metrede final koştu ve 11.62'lik derecesiyle birinci sırayı alarak, altın madalya elde etti. Mizgin, spor hayatıyla tanışmasını, dünya şampiyonluğunu ve şampiyonluğa giden süreci hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mizgin Ay: “Artık bırakıyorum dedim ve gitmedim”

17 yaşındaki Mizgin, 18 yıl önce Batman'dan Ankara Beypazarı'na göç etmiş bir ailenin çocuğu. Mizgin'in hayat çizgisini değiştiren kişi antrenörü Muhsin Soysal. Antrenör Soysal, Beypazarı ilçesinde yaptığı bir tarama testinde 10 yaşındaki Mizgin’in 50 metreyi 8 saniyede koşarak birinci olmasıyla fark etmiş. Böylelikle Mizgin’in spor hayatı başladı. O günleri anlatan Mizgin, sık sık antrenmanlardan kaçtığını anlatarak, “Ben okulda erkeklerle bile yarıştım. O yüzden kızlarla yarışmak konusunda hiç korkum olmamıştı. Yarıştım ve birinci oldum, ben birinciliğin önemli olduğunu sanıyordum ama önemli olan dereceymiş. 8.13’lük derece yapınca antrenörüm beni çağırdı ve çalışmalara başladık. İlk zamanlar top oynardık, ben hep böyle gidecek sanıyordum çünkü top oynamayı çok seviyordum, alışma süreci geçince sahada turlar başladı. Turlar beni zorlamaya başlayınca dayanamadım ve artık bırakıyorum dedim ve gitmedim. Babam ilerde başarılara imza atacağımı düşünerek antrenörümle konuşmuş ve beni zorla alıp çalışmalara götürdü, istemeye istemeye koşardım. Bu istememe Ankara’da 100 metrede 3’üncü oldum, daha sonrasında Türkiye’de 5’inci olunca artık bir şeyler yapabilirim dedim ve antrenmanlara düzenli gitmeye başladım. Hala da düzenli gidiyorum ve profesyonelce sporumu yapıyorum” şeklinde konuştu.

"Birinciliği beklemiyordum, bütün kameralar bana dönünce Türk bayrağını alıp sahada tur attım"

Bu yılki hedefinin, sonuncusu Kenya’da gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Şampiyonası olduğunu belirten Ay, “Bu yarışmada hedefim final koşmaktı. Çünkü şimdiye kadar dünya yıldızlar şampiyonasında bir Türk sporcu final yarışmamıştı. Tamamen kendimizi buraya hazırladık. İlk önce yarı finalde Jamaikalı rakibimle koştum ve 11.57’lik bir derece yaptım, Türkiye rekoru kırarak ikinci geldim. Final için madalya garanti dedim kendime ama birinciliği kesinlikle beklemiyordum. Çünkü Jamaikalı rakibimin beni geçeceğini düşündüm. Finalde sadece finişe odaklanıp bitirmeyi geçirdim aklımdan. Ya bronz ya da gümüş gelecek dedim, dördüncü olmayı hiç düşünmedim zaten. Ben rakibimin beni geçeceğine o kadar odaklanmışım ki kızı hep önümde gördüm. Çok yakın geçti yarışma zaten göğüs farkıyla kazandım. Yarışma biter bitmez hemen sonuçlar için ekrana baktım, Jamaikalı kızın 3’üncü sırada olduğu gördüm. Birinci kim diye bakıyoruz, o sırada kameraların hepsi bana döndü, Mizgin Ay denildi. Bende elime Türk bayrağını alıp sahanın etrafında koşmaya başladım. Çok mutlu oldum, o anı hiçbir zaman unutamam” diye konuştu.

Muhsin Soysal: "Mizgin, şampiyonada finale kalan ilk Türk sporcuydu"

"Ben 50 metrede 8.60’dan daha iyi bir derece ölçmemiştim" diyen Antrenör Muhsin Soysal ise Mizgin’in antrenmanı olmadan bu şekilde derece çıkarmasından etkilendiğini belirterek, “Mizgin’de 8 net gibi dereceler ölçtüm, bu benim için sıra dışı bir dereceydi. O dereceyi görünce düzenli antrenman yaptırmak istedik ama Mizgin koşmayı pek sevmiyordu o yüzden 2 yıl antrenmanlardan kaçtı ama babasını devreye soktuk. Mizgin antrenmanlara gelmediği zaman babası bulup getiriyordu. Babasının katkısı çok büyük oldu. Mizgin’e performans olarak yakın olan çocuklar da vardı antrenmanlara gelmeyen, onların ailesi ilgilenmediği için devam edemediler. Bu yılki tek hedefimiz Yıldızlar Şampiyonasıydı, çünkü bu yıl son kez yapılacaktı. Mizgin’in en formda olduğu zamanı denk getirmeye çalıştık ve denk de getirdik. Finale kalması bile o şampiyonada bizim için bir hedefti, çünkü ilk Türk sporcuydu ve dünya lideri Jamaikalı sporcuyu geride bıraktı" ifadelerinde bulundu.

20 yıldır federasyonun içinde olduğuna değinen Muhsin Sosyal, eskiden federasyon olarak bir şampiyonaya gidildiği zaman, ikinci bir şampiyonaya gidecek ekip bulunamadığını, şu anda ise Türk Atletizm Milli Takımı'nın 4 ayrı şampiyonada yarışabildiğini söyleyerek, Türkiye Atletizim Federasyonu’na katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Federasyona, günün 24 saati yanında olan antrenörüne, sporcusu olduğu Fenerbahçe Spor Kulübüne ve ailesine teşekkür eden Mizgin'in önündeki hedefleri; 2018 Akdeniz Oyunları'nda kürsüye çıkmak, 2019 Avrupa Gençler Şampiyonası ve ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları.

Yağmur Yıldız - Fatih Erdoğan