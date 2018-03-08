MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı ertelendi

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın 9. dakikasında stadın belirli kesimlerinde elektrikler kesildi. Hakem Bülent Birincioğlu oyunu yaklaşık 6 dakika durdurdu ve daha sonra iki takım oyuncularını yanına çağırarak bir konuşma gerçekleştirdi. Birincioğlu, gerçekleştirdiği konuşmadan sonra yetersiz ışığa rağmen maça devam kararı aldı ve müsabakayı kaldığı yerden devam ettirdi. Daha sonra yaklaşık 24 dakika oynanan maçın 39. dakikasında elektrikler bu sefer tamamen kesildi. Elektriğin gitmesini fırsat bilen taraftarlar telefonların flaşları ile adeta görsel şov yaptı. Bu arada hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitti.

Ardından anons yapılarak maçın ertelendiği açıklandı.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim