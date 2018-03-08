Diğer
Kategoriler

MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı ertelendi

Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Adanaspor müsabakası elektrik kesintisinden dolayı ertelendi.

MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı ertelendi

08 Mart 2018 20:14

Spor Toto 1. Lig 26. haftasında MKE Ankaragücü ve Adanaspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın 9. dakikasında stadın belirli kesimlerinde elektrikler kesildi. Hakem Bülent Birincioğlu oyunu yaklaşık 6 dakika durdurdu ve daha sonra iki takım oyuncularını yanına çağırarak bir konuşma gerçekleştirdi. Birincioğlu, gerçekleştirdiği konuşmadan sonra yetersiz ışığa rağmen maça devam kararı aldı ve müsabakayı kaldığı yerden devam ettirdi. Daha sonra yaklaşık 24 dakika oynanan maçın 39. dakikasında elektrikler bu sefer tamamen kesildi. Elektriğin gitmesini fırsat bilen taraftarlar telefonların flaşları ile adeta görsel şov yaptı. Bu arada hakemler ve futbolcular soyunma odasına gitti.

Ardından anons yapılarak maçın ertelendiği açıklandı.  

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç