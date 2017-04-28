MKE Ankaragücü'nden İHA'ya şampiyonluk pozu

MKE Ankaragücü takım kadrosu ve yönetim kadrosu, İhlas Haber Ajansı ekibine özel şampiyonluk pozu verdi. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden sarı-lacivertliler, geçen hafta Kayseri Erciyesspor ile deplasmanda oynadığı maçı farklı kazanarak ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Sezonun son maçında yarın Hatayspor’u konuk edecek ise MKE Ankaragücü, maçın ardından taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk kutlaması yapmaya hazırlanıyor.

Ankaragücü camiasının şampiyonluğu istediğini ve şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirten Yiğiner, “Taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Ankaragücü 1910 yılında Cumhuriyet'ten önce kurulmuş köklü bir kulüptür. Şampiyonluğu kazandık. Bundan sonra amacımız Süper Lig'e çıkmak ve orada da şampiyonluklar yaşamak. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragücülüyüz. Her şey güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

Yarın oynanacak Hatayspor maçı için Ankaragücü taraftarlarına çağrıda bulunan Yiğiner, “Tüm taraftarımızı maça davet ediyorum. Maçtan sonra da akşam kutlamamız olacak. Tandoğan Meydanı'nda saat 20.00’de başlayacak. Oraya da tüm Ankara halkını davet ediyorum. Şampiyonluğun tadını çıkartacağız, eğleneceğiz” dedi.

“İçecek suyumuz yoktu”

Sezon boyunca maddi olarak çok sıkıntı yaşadıklarına dikkat çeken Yiğiner, konuşmasına şöyle devam etti:

“İçecek suyumuz yoktu ve rakip takımdan su alıyordu çocuklarımız. Forma bulamadılar kış günü ıslak formalar ile maça çıktı bizim alt yapı futbolcularımız. Aynı şekilde tesislerde yiyecek yemek yoktu, menemen yaptık, taraftarlarımız yaprak sarma getirdi. Ondan önemlisi gaz yoktu, çocuklar 2-3 battaniye ile yattı burada. Çok çileler çekildi, çok mücadele ettik. 100 milyonun üzerinde borç varken takımı şampiyon yaptık. Az bir destekle biz Türk sporuna çok katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Şimdi de eğlenme zamanı. Taraftarlarımız da takımını bağrına bastı. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bir şehir uyandı. Bana göre Ankaragücü kitleleri peşinden koşturacaktır.”

Taşdemir: “Bu şampiyonluk analarının ak sütü gibi helaldir”

Geçen sene şampiyonluğun kıyısından döndüklerini belirten Teknik Direktör İsmet Taşdemir de, “Bugün son idmanımızı yaptık ve yarın da son maçımıza çıkacağız. Şampiyon olarak son maça çıkmak çok güzel bir şey. Bir senedir çok stresli anlar yaşadık. Sonunu düşündükçe çok daha fazla heyecanlandık ve çalıştık. Maddi ve manevi olarak zorluklar yaşadık. Büyük bir camiada olmamıza rağmen farklı anlamda kendimizi yalnız hissettiğimiz zamanlar oldu. Taraftarımızın arkamızda olması farklı şekildeki yalnızlıkları götürdü. Camiamızın arkamızda olması yaşadığımız bütün sıkıntıları başarıyla beraber bertaraf etme zorunluluğu doğdu. Oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yaşadıkları sıkıntıları çok fazla sorun yapmadan ligi bitirdiler. Analarının ak sütü gibi bu şampiyonluk helaldir. Çok çalışılmış, gerekirse milletin ağzından, ensesinden, yüreğinden söküp alınmış bir şampiyonluk bu şampiyonluk.”

Serkan Balcı: “Sezonun yorgunluğunu Hatay maçında eğlenerek atacağız”

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Serkan Balcı ise ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu garantilediklerini, yarın oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasına şölen havasında çıkacaklarını söyledi. Ankaragücü camiasına şampiyonluk yaşattıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Serkan Balcı, “Taraftarımız gerekenden fazlasını yaptı. Bu dönemde tüm takımların sorunu taraftar sorunudur. Biz bunu bu sene hiç çekmedik. Süper Lig'deki maçlara baktığımız zaman seyirci yok denecek kadar az. Bu camianın yukarılarda olması gerekiyor. Böyle camialar kolay bulunmuyor. Bir sezonun yorgunluğunu Hatay maçında eğlenerek atacağız diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonluğun en büyük sebebinin büyük Ankaragücü taraftarı olduğunu vurgulayan MKE Ankaragücü oyuncusu Metin Aydın da şunları dedi:

“Bu sene çok iyi bir aile ortamımız vardı. Zaten taraftarlarımız da bize her maçta destek verdi. Onların desteği ile çok büyük enerji topladık. Şampiyonluğun en büyük sebeplerinden birisi arkadaşlıktır. Eğer bir takımda büyük arkadaşlıklar varsa o takım şampiyon oluyor. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu hafta da son maçımıza çıkacağız. Bu büyük camiada şampiyonluk yaşamak çok gurur verici.”

İlker Turak - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın