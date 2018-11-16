MKE'den güvenlik güçlerine 7 bin 650 MPT-55

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından tamamen yerli üretilen 7 bin 650 adet MPT-55'in Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne, Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve güvenlik güçlerine teslim edilmek üzere 5 tırla sevkıyatı yapıldı.

2018 yılı içerisinde 40 bin adet silah teslimatının yapıldığını ifade eden Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Derviş Mehmet Ocakcıoğlu, "Bugün üretimini yaptığımız silahlarımızı teslim etmek üzere fabrikamızdan dışarı çıkaracağız. Bugüne kadar 2018 yılı içerisinde 40 bin civarında silah teslim ettik. Bunlar biliyorsunuz MPT-76, MPT-55, KNT-76, BORA-12, MP-5 gibi çeşitli versiyonları olan silahları bugüne kadar 40 bin teslim etmiş bulunmaktayız. Bugün ise Kara Kuvvetleri, Emniyet, Sahil Güvenlik gibi güvenlik kuvvetlerimize 7 bin 650 adet silah daha göndermek üzere tırlarımıza yükledik. İnşallah sağ salim yerlerine varacaklar" dedi.

2018 yılı sonuna kadar 10 bin 356 adet daha silahın güvenlik güçlerine teslimatının yapılacağını belirten Ocakcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Şimdi biz Makine Kimya olarak 2018 yılına kadar üretimi yapılmış yarı mamul ve parça bazında muayenesini bekleyen 10 bin 356 adet silahımızı da yıl sonuna kadar inşallah göndereceğiz. Bizler Makine Kimya olarak yaptığımız ürünleri kaliteli, sağlam bir şekilde yapmaya gayret etmekteyiz. Bu silahlarımız Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet güçlerimize giden silahlarımız onun için biz yaptığımız silahların kalitesine uzun ömürlü olmasına çok güzel bir şekilde çalışmaktayız. Silahlarımız yıllar sonra bile gelse yedek parçasını temin edip tamiratını yapıp yeniden ait olduğu yere göndermekteyiz. Nitekim 1973 model bir G-3'ümüzün tamiratı için geldi fabrikamıza tamiratı yapıldı, parçası değiştirildi. Geldiği yere kullanılmak üzere yeniden gönderildi. Duyuyoruz ki son günlerde piyasalarda özel sektöre bu silahları yapmak için gayret gösterenler var bu firmalar sadece kar amacıyla yapmak istemektedirler. Makine Kimya ile arasındaki fark budur. Bizler yaptığımız silahların karını zararını düşünmeyiz sağlam ve kaliteli olarak silahlı kuvvetlerimize teslimatını düşünürüz. Firmalar ise bu silahtan kaç liraya kar ederim zarar edersem ne olur diye düşünürler. Bizler 45 sene önce silahları tamir edip parçasını değiştirirken özel firmaların buna dayanacağı hiç bir şartlarda buna imkanı olmayacağını herkes bilmektedir. Onun için sizler bizler bu fabrikada sağlam ürün çıkartmak zorundayız."

Hasan Ay