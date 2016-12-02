Tüm yurtta soğuk günlerin başlaması ile birlikte ısınma ihtiyaçlarının artması, vatandaşların ısıtma sistemleri hakkında çok fazla bilgiye sahip olmaması nedeniyle bazı üzücü olayların yaşanmasına neden olunduğunu belirten MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, “Bazı küçük tedbirler ile üzücü olayların önüne geçilebilecektir. Türkiye genelinde doğalgazlı ısınma sistemleri oldukça yaygın hale gelmiştir. Doğalgazlı ısınma sistemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan doğalgaz dağıtım lisansını olan firmaların web sayfalarında yayımlanan yetkili doğalgaz firmalarını inceleyerek doğalgaz tesisatlarını bu firmalara yaptırmaları önemlidir. Bu firmalar yeterli şartları sağlayarak yetkili makine mühendisi de bulundurmak sureti ile bu hizmeti vermektedirler” dedi.

Doğalgaz kullanıcılarına karşı uyarılarda bulunan Yolaydın, “TMMOB MMO Samsun Şube olarak, öneri ve uyarılarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Doğalgaz kuru bir gaz olmasına karşın yanma sonucu diğer yakıtlara göre yanma ürünü gazların içinde yoğun miktarda su buharı bulunur. Bu su buharı soğuk bir yüzeyle karşılaştığında yoğuşarak suya dönüşür ve hatta aşırı soğuklarda buzul sarkıtlar oluşabilir. Bacanın tıkanmasına ve yerinden çıkmasına fırsat vermeden sarkıtlar temizlenmelidir. Kış aylarında kombilerde meydana gelebilecek don olaylarının önüne geçmek için, merkezi sistemlerde hem rahat çalışmayı sağlamak hem de daha çok verim almak için sistem sürekli çalıştırılmalıdır. Sistem sürekli çalıştırılmadığı zaman kışın soğuk gecelerinde su donacaktır. Kombili ısıtma sistemlerinde ise mevcut durumda kullanımda olan hemen hemen tüm kombilerde ‘Don Koruması’ mevcuttur. Aşırı soğuk havalarda don korumasının aktif bir biçimde çalışması için gaz vanaları ve kombinin elektrik şalteri açık bırakılmalıdır. Balkonda ya da harice yerleştirilmiş bulunan kombilerin evlerin içerisine kadar gelen tesisat bölümleri uygun biçimde izole edilmelidir” diye konuştu.

Doğalgaz kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında da bilgi veren Yolaydın, “Doğalgaz montaj işleri gaz dağıtım kuruluşundan yetki almış firmalara yaptırılmalı, cihazların devreye alınması, bakım ve onarımı mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalı ve gaz dağıtım kuruluşu bilgisi dışında tesisata müdahale ve değişiklik yapılmamalıdır. Doğalgaz kullanımında güvenlik için bırakılmış havalandırma menfezlerini sürekli açık ve temiz tutulmalı, hiçbir sebep ile kapatılmamalıdır. Doğalgaz tesisat borularını işlevi dışında, elektrik topraklaması, çamaşır askısı olarak veya sportif amaçlar için kullanmayınız. Doğalgaz cihazları bağlantı yerlerinden gaz sızıntısı yapabileceğinden temizlik gibi nedeniyle yerinden oynatılmamalıdır. Konut içinde veya apartmanınızda gaz kokusu duyduğunuzda, gaz vanalarını kapatınız. Kokuyu hissettiğiniz ortamda bütün pencere ve kapıları açarak havalandırınız. Gaz kaçağı az da olsa önemseyiniz. Hiçbir elektriksel aleti açma veya kapama yapmayınız. Telefon kullanmayınız. Gaz kaçağını bina dışından bir telefonla 187’ye bildiriniz. Sigara içmeyiniz. Asansör kullanmayınız ve kapı zillerini kullanmayınız” şeklinde konuştu.

Karbon monoksit gazının ortamda belirli bir seviyeye ulaşması durumunda veya herhangi bir gaz kaçağı durumunda alarm veren sensörlerin mevcut olduğunu ifade eden Yolaydın şunları söyledi: “Az önce değindiğimiz yasal önlemlerin yanı sıra bu aygıtların kullanımının yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesi, bu tür acıları yaşamamızın önüne geçmede yardımcı olacaktır. TMMOB MMO Samsun Şube olarak tüm vatandaşlarımızın bu konuya gerekli önemi göstermelerini dileriz. TMMOB MMO olarak bacalı cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye, toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor, bu konuda hazırladığımız broşürleri paylaşıma açıyoruz. Bu bilgi, broşür ve belgelere odamızın ‘www.mmo.org.tr’ adresli web sitesinden ulaşılabilmektedir.”