Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » MMO doğalgaz kullanımı ve kombi donmalarına karşı uyardı

MMO doğalgaz kullanımı ve kombi donmalarına karşı uyardı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, doğalgaz kullanıcılarına uyarılarda bulundu.

MMO doğalgaz kullanımı ve kombi donmalarına karşı uyardı

02 Aralık 2016 16:14

Tüm yurtta soğuk günlerin başlaması ile birlikte ısınma ihtiyaçlarının artması, vatandaşların ısıtma sistemleri hakkında çok fazla bilgiye sahip olmaması nedeniyle bazı üzücü olayların yaşanmasına neden olunduğunu belirten MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, “Bazı küçük tedbirler ile üzücü olayların önüne geçilebilecektir. Türkiye genelinde doğalgazlı ısınma sistemleri oldukça yaygın hale gelmiştir. Doğalgazlı ısınma sistemi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan doğalgaz dağıtım lisansını olan firmaların web sayfalarında yayımlanan yetkili doğalgaz firmalarını inceleyerek doğalgaz tesisatlarını bu firmalara yaptırmaları önemlidir. Bu firmalar yeterli şartları sağlayarak yetkili makine mühendisi de bulundurmak sureti ile bu hizmeti vermektedirler” dedi.

Doğalgaz kullanıcılarına karşı uyarılarda bulunan Yolaydın, “TMMOB MMO Samsun Şube olarak, öneri ve uyarılarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Doğalgaz kuru bir gaz olmasına karşın yanma sonucu diğer yakıtlara göre yanma ürünü gazların içinde yoğun miktarda su buharı bulunur. Bu su buharı soğuk bir yüzeyle karşılaştığında yoğuşarak suya dönüşür ve hatta aşırı soğuklarda buzul sarkıtlar oluşabilir. Bacanın tıkanmasına ve yerinden çıkmasına fırsat vermeden sarkıtlar temizlenmelidir. Kış aylarında kombilerde meydana gelebilecek don olaylarının önüne geçmek için, merkezi sistemlerde hem rahat çalışmayı sağlamak hem de daha çok verim almak için sistem sürekli çalıştırılmalıdır. Sistem sürekli çalıştırılmadığı zaman kışın soğuk gecelerinde su donacaktır. Kombili ısıtma sistemlerinde ise mevcut durumda kullanımda olan hemen hemen tüm kombilerde ‘Don Koruması’ mevcuttur. Aşırı soğuk havalarda don korumasının aktif bir biçimde çalışması için gaz vanaları ve kombinin elektrik şalteri açık bırakılmalıdır. Balkonda ya da harice yerleştirilmiş bulunan kombilerin evlerin içerisine kadar gelen tesisat bölümleri uygun biçimde izole edilmelidir” diye konuştu.

Doğalgaz kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında da bilgi veren Yolaydın, “Doğalgaz montaj işleri gaz dağıtım kuruluşundan yetki almış firmalara yaptırılmalı, cihazların devreye alınması, bakım ve onarımı mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalı ve gaz dağıtım kuruluşu bilgisi dışında tesisata müdahale ve değişiklik yapılmamalıdır. Doğalgaz kullanımında güvenlik için bırakılmış havalandırma menfezlerini sürekli açık ve temiz tutulmalı, hiçbir sebep ile kapatılmamalıdır. Doğalgaz tesisat borularını işlevi dışında, elektrik topraklaması, çamaşır askısı olarak veya sportif amaçlar için kullanmayınız. Doğalgaz cihazları bağlantı yerlerinden gaz sızıntısı yapabileceğinden temizlik gibi nedeniyle yerinden oynatılmamalıdır. Konut içinde veya apartmanınızda gaz kokusu duyduğunuzda, gaz vanalarını kapatınız. Kokuyu hissettiğiniz ortamda bütün pencere ve kapıları açarak havalandırınız. Gaz kaçağı az da olsa önemseyiniz. Hiçbir elektriksel aleti açma veya kapama yapmayınız. Telefon kullanmayınız. Gaz kaçağını bina dışından bir telefonla 187’ye bildiriniz. Sigara içmeyiniz. Asansör kullanmayınız ve kapı zillerini kullanmayınız” şeklinde konuştu.
Karbon monoksit gazının ortamda belirli bir seviyeye ulaşması durumunda veya herhangi bir gaz kaçağı durumunda alarm veren sensörlerin mevcut olduğunu ifade eden Yolaydın şunları söyledi: “Az önce değindiğimiz yasal önlemlerin yanı sıra bu aygıtların kullanımının yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesi, bu tür acıları yaşamamızın önüne geçmede yardımcı olacaktır. TMMOB MMO Samsun Şube olarak tüm vatandaşlarımızın bu konuya gerekli önemi göstermelerini dileriz. TMMOB MMO olarak bacalı cihazların kullanımında dikkat edilecek hususlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye, toplumsal bilinç oluşturmaya çalışıyor, bu konuda hazırladığımız broşürleri paylaşıma açıyoruz. Bu bilgi, broşür ve belgelere odamızın ‘www.mmo.org.tr’ adresli web sitesinden ulaşılabilmektedir.”

Etiketler: doğalgaz, Makina Mühendisleri Odası, Nail Yolaydın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç