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Mobil 1 Center’ların 70’incisi Bursa’da açıldı

Mobil Oil Türk A.Ş. yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin 70’incisini Bursa İnegöl’de hizmete açtı. Şirket yağlama merkezlerinin sayısını 2018 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı planlıyor.

Mobil 1 Centerların 70incisi Bursada açıldı

31 Ağustos 2018 16:01

Dünyanın ileri gelen enerji şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş. 37 ilde faaliyet gösteren yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center’lardan 70’incisini İnegöl’de hizmete açtı. Şirketten yapılan açıklamada; ExxonMobil performans, inovasyon ve uzmanlığı bir araya getiren Mobil 1 Center yağlama merkezlerinin sayısını 2018 yılı sonuna kadar 85’e çıkarmayı planlıyor. 

15 dakikada ücretsiz servis hizmeti 

Yağlama merkezlerinde uzman ekip kontrolünde yapılan yağ değişiminin yanı sıra 10 kritik nokta kontrolü ücretsiz olarak sunulduğu belirtilen açıklamada; lastiklerden frenlere, yağ seviyesinden süspansiyon sistemine kadar toplamda 10 kritik nokta kontrolü sadece 15 dakikada sağlandığı bildirildi.  

 

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