Mobil Dünya Kongresi Barselona'da başladı

Mobil endüstrisinin en büyük fuarı olarak bilinen Mobil Dünya Kongresi (WWC), 100 bin kişinin katılımıyla Barselona'da başladı. Fuar, 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın ana teması 4G ve 5G iletişim ağları oldu.

Fuarda birçok yeni telefon modelleri tanıtıldı. Güney Koreli marka Samsung ise fuarda Galaxy S9'u tanıttı. Galaxy S9 ön ve arka kameralarında saniyede 960 kare yakalayabilecek. Ek olarak arka sensör doğru parlaklığı elde etmek için insan gözünün ışık seviyesine uyumlu olarak geliştirildi.

Fuarın diğer sunumlarından bir diğeri de Nokia oldu. Nokia 8110 model telefonu dün yenilenmiş bir sürümüyle duyurulmuştu. Bu telefon bilim kurgu filmi Matrix'teki görünümüyle popüler olmuştu.

Pablo Jimenez