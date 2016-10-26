Fiziki mağazası olan birçok giyim markasının e-ticaret ile 3-4 ay içerisinde hızla büyüdüğünü vurgulayan Webtures CEO'su Kaan Gülten, "Birçok markanın e-ticaret sitesi, en büyük ve en çok ciro yapan şube konumunda. Markalar online alışveriş siteleri ile sadece bir caddedeki insanlara değil, tüm Türkiye'ye, hatta tüm dünyaya 7/24 hizmet veriyor. Günümüzde arama motorlarında üst sıralarda çıkmak, en işlek caddede dükkâna sahip olmaktan daha faydalı. 2016 yılında online alışveriş yüzde 45 oranında artması, tüketicilerin alışverişlerini kolay ve daha hızlı gerçekleştirebilmek açısından online mağazaların tercih ettiğini doğruluyor" dedi.

SEO yatırımları artıyor, mobil e-ticaret yükseliyor

Şirketlerin dijital pazarlama yatırımlarının her yıl yükseldiğini belirten Gülten, "Araştırmalara göre ABD’deki şirketler dijital pazarlama hizmetleri için 2016 yılında toplam 613 milyar dolar harcama yapacak. Ürünlere ve hizmetlere yönelik aramalarda ilk sayfalarda sıralanmak, e-ticaret firmalarının cirolarının büyük bir kısmını oluşturduğu için bu rakamın yaklaşık 70 milyar doları SEO çalışmaları için harcanacak. Bundan dolayı e-ticaret firmaları arasında SEO rekabeti artmaya devam edecek. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüzde mobil ticaret şu aşamada en büyük boşluğa sahip olan pazar. Web siteleri, ziyaretçilerinin yüzde 75'ini mobilden sağlıyor. Bu oran önümüzdeki birkaç yılda yüzde 95'lere ulaşacak. Mobil tasarım ve mobil yazılım kavramlarının pazara daha fazla hakim olacağını öngörüyoruz. Son araştırmalar, mobilden yapılan alışverişlerin yüzde 40’ın üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Bunun 2017 yılında yüzde 70’e kadar büyümesi bekleniyor. Klasik alışverişten online alışverişe kayan tüketiciler, şimdi de masaüstünde mobile doğru kayıyor. Mobil ticarete yatırım yapan markaların büyümesi hızlı olacak. Mobilden e-ticaretin yükselmesi ile birlikte markalar için mobil SEO çalışmaları yakın gelecekte daha fazla önem kazanacak" şeklinde konuştu.

Markaların mobil e-ticarette çalışma yolu

Klasik bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret yerini hızla mobil e-ticarete bırakıyor. Bu konuda uzmanlarla çalışarak daha hızlı yol almayı planlayanlar, direkt mobil e-ticaret projelerini hayata geçirebilir. Hedef kitleyi doğru analiz ederek yapılacak dijital pazarlamalar, kısa sürede köklü markaları kolay bir şekilde geçme avantajı sağlayacak. Ağır ve hantal yapılar, gelişmelere sonradan ayak uydurduğundan dolayı mobil odaklı büyümede geç kalıyor. Marka gücü boşluğu kapatsa da yenilikçi platformlar ilk tercih edilen uygulamalar oluyorlar. Markalar, SEO gibi etkili dijital pazarlama stratejileri ile hem siteye hem de uygulamaya gelebilecek mobil trafiği artırarak reklam pazarlamasından maksimum verim alabilecek. Faydalı bir kullanım yapısıyla oluşturulacak uygulama, tüketim alışkanlığı sebebiyle fiyat kriterini de ikinci planda bırakarak daha hızlı satış yapmayı ve marka algısının artmasını sağlayacak. Marka için yapılan reklam yatırımları, mobil uygulama için de yapıldığında hem marka tanıtımı hem de uygulama aracılığıyla sadık bir müşteri kitlesi elde etmek kolaylaşacak.

