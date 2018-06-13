Mobil PTS’ler ile denetim başladı

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karaağaç Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme sistemindeki gururu ASELSAN tarafından tasarlanan tamamı yerli ve milli olan Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile denetimlere başladı.

Kaçış izni vermeyecek

Sorumluluk bölgelerinde yaptıkları sıkı denetim ve uygulamalarla suçluların korkulu rüyası olan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mobil PTS ile gücüne güç kattı. Haftanın tüm günleri şehir içinde uygulamaya çıkacak olan Mobil PTS aracı suça karışmış ve çalıntı kaydı olan otomobillere kaçış izni vermeyecek. İlçede jandarma ekipleri tarafından başlanan uygulama vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Teknik özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme sistemindeki gururu ASELSAN tarafından tasarlanan Mobil Plaka Tanıma Sistemi dahili 4.5G/GPS/Wi-Fi, dahili batarya veya platform gücüyle beslenebilme, kompakt mobil birim ile plaka tanıma, mobil platformlara entegre edilebilme, yüksek performans için çift kamera, tüm ışık koşulunda 7/24 yüksek performansta çalışma 120 km/s bağıl hızla hareket eden araçları tanıma özelliklerine sahip.

Uğur Bingöl