Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye Vodafone Vakfı, çatısı altında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımına verdiği desteği sürdürüyor. Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye'de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, 2007 yılında kurduğu Türkiye Vodafone Vakfı aracılığıyla engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve aktif katılımı için gerçekleştirdiği projelerle bugüne kadar 195 bini aşkın engelli ve dezavantajlı bireye ulaştı.

Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle 2008 yılında hayata geçirilen Düşler Akademisi, “Sanat ve Sanatçı Engel Tanımaz” sloganıyla 5 bin engelli bireyin hayatına dokunurken, Türkiye Vodafone Vakfı tarafından bugüne kadar projeye aktarılan hibe tutarı yaklaşık 4 milyon TL'ye ulaştı. Düşler Akademisi, bugün İstanbul Ataşehir ve Kaş olmak üzere iki merkezle faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul'daki Ataşehir Düşler Akademisi'nde engelliler ve sosyal dezavantajlı bireylere yönelik özel sanat atölyelerinin yanı sıra iş hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel gelişim atölyeleri de bulunuyor. Bu atölyelerden mezun gençlere profesyonel bir sanat kariyeri sunulurken, potansiyellerini ortaya çıkararak meslek sahibi olmaları sağlanıyor. 2014 yılında kurulan Türkiye'nin engellilere yönelik en geniş kapsamlı yaşam alanı olan Düşler Akademisi Kaş'ta ise katılımcılar sosyal ve sanat konularındaki eğitimlerin dışında, su sporlarından ekolojik tarıma, çok geniş yelpazede faaliyetlerle kendilerini geliştirebiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı, Düşler Akademisi'ndeki proje ortağı Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) işbirliğiyle işitme engellilerle iletişimi kolaylaştırmak için geliştirdiği mobil işaret dili uygulaması “İŞARET” ise 15 bini aşkın engelli bireyin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. İşaret dilini öğrenmek isteyen herkese yönelik olan uygulama, belli bir müfredatta ders şeklinde anlatımları içermesi nedeniyle Türkiye'de alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

“TÜİK’in rakamlarına göre Türkiye’de engelli nüfus oranı yüzde 12,29”

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar yaklaşık 29 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptıklarını belirten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Ülkemizde TÜİK’in açıkladığı son rakamlara göre engelli nüfus oranı yüzde 12,29. Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak için öncelikle ayrımcı zihniyeti kırmamız gerekiyor. Engellilere acıyarak, bağış toplayarak sorunu sadece ertelemiş oluyoruz. Engelliler için değil, engellilerle birlikte yenilikçi projeler geliştirilmeli. Bu işin esası gönüllülük, eğitimin artırılması için de gönüllülüğün teşvik edilmesi gerekiyor. Halkın engellilerin ihtiyaçları ve topluma nasıl faydaları dokunabileceği ile ilgili bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması gerekiyor. Bunun için de iletişim çok önemli. Ülkemizde 3 milyon işitme engelli bulunuyor ve işaret dili öğrenimine ilgi her geçen gün artmasına rağmen maalesef bu eğitim, ihtiyacı karşılayacak kadar yaygınlaşmış değildi. Mobil uygulamamız sayesinde işaret dili eğitimini cebe taşıdık, zaman ve mekan bağımsız herkesin kolaylıkla öğrenebileceği bir şekilde sunduk. Engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri sanat yoluyla topluma kazandırmayı hedefleyen Düşler Akademisi projemizle ise bugüne kadar 5000 gencin hayatına dokunduk. Projemiz, "Birleşmiş Milletler'in Eylül 2013'te New York'ta gerçekleştirdiği "Engellilik ve Kalkınma" konulu toplantı kapsamında "Innovation Enables" başlıklı etkinlikte tüm dünyaya tanıtılırken, AB Komisyonu'nun düzenlediği "This Is Social Europe Innovation" yarışmasında 150 proje ve 23 ülke arasında en iyi 10 projeden biri seçildi. Barselona'da ise "2015 Best Practice" seçildi. Başarıyla sonuçlanan projelerimizin oluşturduğu örneklerin daha fazlalarını teşvik edeceğine inanıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin yaşamında fark yaratan bu özel projede herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projeler ile 195 bini aşkın engelli ve dezavantajlı bireye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"