Mobilya atölyesi kül oldu

Yangın, Yüreğir İlçesi Güzelevler Mahallesi 2043 sokakta bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Çevredeki vatandaşların içeride bekçinin kaldığını söylemesi üzerine, itfaiye ekipleri içeride atölyenin bekçisini aradı, ancak bekçinin atölyede olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Mobilya

atölyesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Süleyman Cenk İdaye