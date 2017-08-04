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Mobilya firmasına kayyım atandı!

Sakarya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, büro mobilyaları üretim faaliyeti yapan bir firmaya TMSF yetkilileri kayyım olarak atandı.

Mobilya firmasına kayyım atandı!

04 Ağustos 2017 18:49

Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “İlimizde büro mobilyaları üretim faaliyeti yapmakta olan NEXOFF markalı firmaya FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 4 Ağustos 2016 tarih ve 2016/2690 sayılı kararı ile 'Kayyım' atanmıştır. Daha sonra yine aynı mahkemenin 2016/3457 sayılı kararı ile kayyım yetkisinin ' Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF)'e devredilmesine karar verilmiştir. Adı geçen firma TMSF tarafından yetkilendirilen kayyım tarafından yönetilmekte olup, "Özlem Çelik Büro Mobilyaları Tic. Ltd. Şti"nin 25 Temmuz 2017 tarihi itibari ile de Devlet Malzeme Ofisi’nin ürün ve proje temelli hizmet satımı gerçekleştireceği firmalar listesine gireceği bildirilmiştir. TMSF tarafından yönetilen bu firma, yeni anlayışıyla üretime ağırlık vererek yeniden yapılanma ve büyüme sürecine girmiş bulunmakta dolayısıyla büyüyen ülke ekonomisine destek sağlamaktadır. Bu nedenle; kurum/kuruluşunuzun ihtiyaçları doğrultusunda satın alacağı büro malzemelerinin temininde, milli gelirimize katkı sağlayacağı düşüncesi ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen söz konusu firmanın da değerlendirilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. 

Burak Can Tokyürek
 


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