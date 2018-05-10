'Mobilya ihracatında yeni rota; Afrika'

Türk mobilya ihracatçısı Asortie Mobilya A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, sektöre dair değerlendirmede bulundu. Erat, sektörün, son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına ve yurtdışı pazarlara yönelik yaptığı çalışmalar ile satış rakamlarını ciddi oranda artırdığını söyledi.

Türkiye’nin artık klasik mobilya, modern mobilya ve avangart mobilya gibi ev ürünlerinde olduğu kadar ofis, otel ve hastane mobilyalarında da önemli bir pazar hacmine sahip olduğunu vurgulayan Erat, “Bir zamanlar ‘İtalyan Mobilya’ algısı hakim iken, şuan Türkiye İtalya’ya mobilya ihracatı yapar hale geldi” dedi.

Türkiye’nin yıllardır üçüncü dünya ülkelerine hazır panel mobilyalar ihraç ettiğini söyleyen Erat, sektördeki büyük değişim ile artık lüks klasik mobilya üretiminde de dünya markası olma yolunda olduğunu belirtti. Murat Erat, önümüzdeki beş yıl içinde mobilyanın otomotiv, inşaat ve tekstil gibi lokomotif sektörler arasında yer alacağını öngördüklerini söyledi.

Murat Erat, artık Türkiye’nin ikinci hatta üçüncü sınıf mobilya üreten ülkeler sınıfından çıktığının altını çizerek, “Türk mobilyaları dünyanın birçok ülkesinde aranılan mobilya olarak ön plana çıkıyor. Bu başarının ardında, öncelikle devletin sağlamış olduğu iş seyahatleri teşvikleri, iş adamlarının dünyayı gezerek kazandığı geniş vizyon, üretimde hız ve zaman kazandıran makineleşme, ar-ge faaliyetlerine ayrılan bütçelerin artırılması ve hammaddenin birçoğunu kendimizin üretebilmesi gibi nedenler var. Ayrıca ihracat konusunda birçok gereksiz prosedürün kaldırılması ve işlemlerin kolaylıkla yapılması da mobilya ihracatı açısında çok önemli sonuçlar doğurdu” şeklinde konuştu.

“Türk mobilya sektörü Afrika’yı keşfetti”

Son 5 yıldır Türk mobilya sektörünün Afrika’yı keşfettiğini ve Afrika pazarında çok ciddi yatırımlar yaptığını kaydeden Murat Erat, Asortie Mobilya olarak da Afrika’da çok önemli projelere imza attıklarının altını çizdi. Erat, Afrika’nın önemli ülkeleri olan Nijerya, Tanzanya, Senegal, Sudan, Moritanya gibi ülkelerde önemli projeler yapan Asortie Mobilya’nın, özellikle lüks dekorasyon alanında bölgede tanınan bir Türk markası haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın ziyaret ettiği ülkelerde, konsolosluklar ve Ticari Ataşelikler ile kendilerine önemli kapılar açtıklarını ifade eden Erat, Afrika’nın Türk ürünlerine olan yoğun ilgisinden de bahsetti. Murat Erat, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat ziyaret ettiği Afrika ülkelerinde, Türk halkına ve Türk ürünlerine önemli bir ilginin olduğunun altını çizdi.

Bugünlerde yaşanan bu ilginin boşa çıkarılmaması ve Afrika pazarındaki boşluğun doldurulması gerektiğini vurgulayan Erat, işadamlarına Afrika ülkelerine yönelik reklam ve pazarlama çalışmaları yapması konusunda uyarılarda bulundu. Sadece mobilya sektöründe değil, birçok sektörde Afrika pazarında büyük bir boşluk olduğunun vurgusunu yapan genç işadamı, Asortie Mobilya olarak pazarlama faaliyetlerinin büyük bir kısmını bu yeni pazar için yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin üretim ve ihracata yönelik büyüme modelinde yakalayacağı başarılarda Afrika pazarının önemli bir katkısının olacağını düşünen Murat Erat, önümüzdeki 5 yıl içinde sadece Afrika ülkelerine yapılan mobilya ihracatının 5 kat büyüyeceğini öngördüklerini belirtti.