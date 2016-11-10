“KDV İNDİRİMİ TÜKETİCİYİ HAREKETLENDİRECEK”

Mobilya sektöründe daha önce taksitli alışverişte uygulanan ek taksit fırsatının tüketicilere sunulması ve bu uygulamanın yürürlüğe koyulması tüketiciyi mobilya alışverişinde bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Hükümetin inşaat sektöründe gerçekleştirdiği KDV indirimiyle beraber de gözler bir kez daha mobilya sektörüne çevrildi. Modoko, yaşanan gelişmenin mobilya sektörünü de olumlu etkileyeceğini açıkladı.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik “Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve gayrimenkul sektöründe yüzde 18 olan KDV oranının 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8'e düşürülmesini öngören düzenleme mobilya sektöründe de olumlu etki yaratacaktır. Tüketicinin yararına olan bu tarz çalışmalar mobilya sektöründe de yaşanacağı beklentisi içindeyiz. Modoko olarak taksitlendirmede yaşanan gelişmelerden olumlu etkilendik. Mobilya sektöründe KDV indirimi de gerçekleşirse, mobilya severlerin yüzü gülecek. Özellikle yeni evlenen çiftler mevcut bütçelerinin yetersizliğinden dolayı ithal mobilyaları tercih ediyordu. KDV indirimi mobilya sektöründe gerçekleştiğinde yerli mobilya talebini de arttırır. Bizim beklentimiz KDV indiriminin yerli piyasayı hareketlendireceği yönünde” şeklinde açıklamada bulundu.

