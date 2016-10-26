Samsun’un Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden kredi çeken 32 yaşındaki 2 kız çocuğu annesi Seher Ekmekçi, Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi’nde bir depoda babasından öğrendiği mobilya işinin patronu oldu. Daha önce Örnek Sanayi Sitesi’nde küçük bir dükkanda 6 yıl babası ile birlikte mobilya, aksesuar, döşeme, tamirat gibi işler yaparak bu mesleği öğrenen Ekmekçi, daha sonra Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden çektiği kredi ile İlkadım Sanayi Sitesi’nde iki dükkan birden kiralayarak işini büyüttü. Yeni iş yerinde babası ile birlikte bir taraftan aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan Ekmekçi, bir taraftan da akşamları 10 ve 7 yaşındaki kızlarıyla ilgilenmeye çalışıyor.

Baba mesleği olan mobilya işine çocukluğundan beri gönül sardığını belirten Seher Ekmekçi, “Daha önceden Örnek Sanayi Sitesi’nde küçük bir dükkan ile başladım. Sonra Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden kullandığım kredi ile dükkanımı büyüttüm ve makinelerimi çoğalttım. Bu işi daha profesyonel yapmaya çalışıyorum. Bu tür işler sadece erkek işi olarak değil, her işi de bayanların yapabileceğine inanıyorum. Bayanların sadece biraz daha desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu konuda devletimiz ve kooperatiflerimiz biz bayanlara destek olurlarsa bizde daha güzel projelere imza atarız” dedi.

Genç girişimcilere ve kadın girişimcilere her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade eden Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, “Biz kooperatif olarak bu genç kardeşlerimize meslek grubu değil, neler yapabileceğinin doğrultusunda kredi veriyoruz. Kendisi mobilya sektöründe iddialı olduğunu ve genç olarak da gençlerimize örnek olacağını ve kooperatif olarak bizim iş yerine bakıp buradaki yapabileceğinin ne olduğunu öğrendikten sonra tamirat, yeni aksesuar, mobilya gibi işleri el emeği, göz nuru olarak yapabileceğini gördük. Gördükten sonra kooperatif olarak biz bu kardeşimize krediyi hızlı bir şekilde kendisine ilettik. Krediyi verdikten sonra iş yerine gelip ziyaret ettik. Bunlar Türkiye’ye örnek olsun. Bu iş gençlerin ve erkeklerin yapabileceği bir iş ama önemli olan bayanların da bu sektörde ‘varız’ diyebilecekleri bir imajı, cesareti ve özgüveni olduğunu ve ayrıca bu mesleğin bir baba mesleği olarak yapması da var. Babanın vermiş olduğu o bilgi ve birikimin kardeşimizde de olduğunu gördük. Bu Samsun’daki bütün genç kardeşlerimize örnek olsun. Bir esnaf kolay yetişmiyor. Bu kardeşimizin 6 yılık bir geçmişi var. Şu anda da usta sıfatına geldi. Biz kooperatif olarak bu tür girişimcilerin yanında olduğumuzu ve bunun da Samsun’a örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Gökhan İçkilli