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Mobilyada taksitli alışveriş fırsatı

Mobilya ve beyaz eşyada da yerli üretime öncelik verilerek bu sektörlerdeki ürünlerde taksit sayısının 9 ay sınırı 36 aya çıkarılması planlanıyor.

Mobilyada taksitli alışveriş fırsatı

07 Ekim 2016 14:42

Hükümetin iç piyasayı canlandırıp yerli üretimi desteklemek amacıyla, kredi kartıyla taksitli alışverişte iki yıl önce getirdiği sınırlandırmayı esnetme çalışmaları pek çok sektörü hareketlendirecek. Bu ay içinde yapılan resmi açıklamayla mobilya ve beyaz eşyada piyasayı hareketlendirmek amacıyla bu sektörlerdeki ürünler alışverişlerinde taksit sayısı artırılması planlıyor.

İç piyasayı canlandırıp beyaz eşya ve mobilyada yerli üretimi desteklemek amacıyla kredi kartıyla taksitli alışverişin 9’dan 36’ ya çıkarılmasıyla birlikte Türk mobilya sektörünün canlanacağını söyleyen Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, “Kararın yürürlüğe girmesiyle piyasalarda olacağı gibi mobilya sektöründe de hareketlilik bekliyoruz. Yeni evlenenler evini yenilemek isteyip erteleyenler için bu yeni düzenlemeyle uzun vadeli alışveriş daha cazip hale gelecek. Bu kararla tüketicinin ihtiyacını uzun vadede karşılanmasının yanı sıra ‘Mobilya’nın Başkenti’ Modoko Mobilyacılar Sitesinde faaliyet gösteren yüzlerce markanın satışlarını canlandıracak. Son dönemde yaşanan talihsiz olaylardan tüm piyasalar olumsuz etkilenmişti. Sağlanan istikrar ve piyasaları hareketlendirmek için alınan bu kararla 2016 yılını başarılı bir şekilde bitireceğiz” dedi.
 

Etiketler: alışveriş, mobilya, modoko, taksitli alışveriş


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