Dünyanın en büyük kimyasal tesisi olan Almanya’daki Basf tesislerinde çıkan yangın, özellikle koltuk imalatçılarını zor durumda bıraktı. Süngerin ham maddesinin üretildiği fabrikada çıkan yangının ardından mobilya sektöründe sünger sıkıntısı yaşanmaya başladı. Arz-talep dengesinin sağlanamaması nedeniyle sünger fiyatlarında yaşanan yüzde 70’e varan artış, İnegöllü mobilyacıların belini büktü. Türkiye mobilya sektörünü zora sokan bu durumun yılbaşına kadar süreceği tahmin edilirken, 8-13 Kasım tarihleri arasında İnegöl’de gerçekleştirilecek olan 36. Modef EXPO’ya katılacak olan mobilyacılar ürünlerinin fiyatını belirlemekte zorluk çekiyor. Üretim kapasitesini sünger bulamadıkları için düşüren İnegöllü koltuk üreticileri, yetkililerden destek bekliyor.

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Sünger sektöründe sıkıntılar var. Bu sıkıntı birazda gerekli ham maddenin temini ile ilgili. Sünger fabrikalarımız ham madde sorununu çözmek için gerekli çalışmayı yapıyorlar. Tabi bu durum da koltukta maliyetlerin yükselmesine sebep oluyor. Özellikle koltuk sektörü sıkıntılı süreç geçiriyor. Sünger fabrikaları ile görüşüyoruz” dedi.

Yıl sonuna kadar sünger ham madde sorununun çözüleceğinin ifade edildiğini aktaran Güleç, “Tabi yaşanan bu sıkıntı, mobilya sezonuna girildiği, ekonomimizin düzelmeye başladığı bu aylarda fiyat artışı olması mobilyacılarımızı olumsuz etkiliyor. Temennimiz sünger fabrikalarının ham madde sorununu çözerek, gereken fiyat indirimini yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Ham madde sıkıntısından kaynaklanan bir sorun var. 15-20 gündür bu problemi yaşıyoruz. Avrupa’daki ham madde fabrikasının yanması, birinin üretimi durdurmasından kaynaklanan süreç. Böyle olunca ham madde eksikliği ortaya çıktı. İnegöl’deki sünger fabrikaları ham madde bulmakta zorlanıyorlar. Fiyatlarda günlük değişen bir pozisyona geldi. Sünger fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış oldu. Bu artış üreticimizi etkiliyor. Ürünlerin fiyatına yansıtmak durumunda kalınıyor. Bu da satış noktasında zorluk çıkarıyor” dedi.

Koltuk fiyatları arttı

Sünger fiyatlarının artmasının koltuk satış fiyatlarına yansıdığını aktaran Uğurdağ, “Koltuk satışlarında yüzde 10 civarında bir artış söz konusu. En büyük sıkıntı ürünün bulunmamasında. İkincisi fiyatın ve vadenin sabit olmaması üzücü durum, fiyatın her gün değişken olması. Bu bilinmezlikler üreticimizi yoruyor. Maliyet hesabı yapamıyoruz. Sipariş alamıyoruz. Sürecin en kısa sürede normale döneceği kanaatindeyiz” diye konuştu.

Uğurdağ, “Ham maddeciler ve üreticiler aynı gemideyiz. Birbirimizi gözetmek, kollamak zorundayız” şeklinde konuştu. Ham maddeden kaynaklanan sünger bulma zorluğunun İnegöl’deki fuara zarar vereceğinin altını çizen Uğurdağ, “Yaklaşan fuar öncesi böyle bir durumun ortaya çıkması derinden üzmüştür. Bu fiyatlar fuardaki ürünlerin satışını da olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da, “Almanya’daki sünger ham madde üretim tesislerinde çıkan yangından dolayı Türkiye’de de sünger fabrikalarında çıkan sıkıntı üretici firmalarımıza yansıdı. Maalesef son 20 günden beri süngere fiyat biçemiyorlar. Mobilyacılarımız, sünger tedarikinde sıkıntı yaşıyor. Şu an gelen siparişleri de ötelemek durumunda kalıyorlar. Önümüzde de yaklaşan 8-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz mobilya fuarımız var. İnegöl olarak dünyaya mobilya satarken koltukta satıyoruz. Sünger bizim her mobilyamızda kullanılmaktadır. Bu sorunun bir an evvel çözülmesini, alternatif ham madde üreticilerinin bulunmasını istiyoruz. Çünkü Almanya’da şuan bir tane ham madde firması kaldı. Alternatifsiz olduğu için şuan bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bir an önce sorunun çözülmesini istiyoruz. Bu sorun sadece İnegöl’ün değil, Türkiye genelindeki koltuk üreticilerinin de sorunudur” dedi.

Sünger fiyatlarında zaman zaman yüzde yüze varan artışların yaşandığının altını çizen Ayhan, “Koltuk fiyatlarını da etkiliyor bu durum. Koltuk satış fiyatlarının yüzde 20’ler seviyesinde arttığını söyleyebiliriz. Firmalarımızın sünger stokları sona yaklaştı. Sünger sıkıntısı hat safhada” diye konuştu.

Sünger fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle firmaların da İnegöl Kasım fuarında sergileyecekleri ürünlerin fiyatını belirlemekte zorluk çekeceğine işaret eden Ayhan, “Fuara ürünlerini getiren firmalar tanıtımlarını yapacaklar ama fiyatlarını sonradan belirlemek durumunda kalacaklar. Bu sorunun yılbaşına kadar düzelmesini bekliyoruz” dedi.

